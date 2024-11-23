‘Sahipsizler’ için kırmızı alarm

Star TV’nin ‘Sahipsizler’ dizisiyle ilgili günler önce kaleme aldığım yazıda, yayın günü tercihinin yanlış olduğuna dikkat çekmiştim. Nitekim haklılığım bir kez daha ortaya çıktı.

Kanal yönetimi, dizinin yayın günü için Çarşamba’da karar kılmıştı. Ben de bu dizi için en ideal gün olarak Perşembe ya da Pazar olabileceğini ifade etmiştim. En nihayetinde gün tercihinin doğru olmadığı, alınan reyting sonuçlarına da yansıdı. Dizi, 2. bölümde reytinglerde Total’de 8. olurken AB ve ABC’de ilk 10’a bile giremedim. Özellikle diziler konusunda yazımı yazarken araştırmalarımı titizlikle yapıyorum. Haftanın genel atmosferine bakıyorum. Sosyal medya yansımalarını değerlendiriyorum. Kanalların programlarını analiz ediyorum. Ve en nihayetinde gözlemlerimi paylaşıyorum. ‘Sen haklısın’, ‘Ben haklıyım’, ‘Ben haklı çıktım’ gibi bir duruma bakmıyorum. Çünkü, set ortamının ne kadar stresli ve ağır olduğunu biliyorum. Tek amacım, verilen emeklerin karşılık bulmasıdır.

Bir an önce diziyle ilgili acilen gün değişikliği yapılmalı. Yine yukarıda belirttiğim günlerde ısrarcıyım. Hatta ‘Yayın günü Cumartesi’ye alınsın’ diyenler bile var. Dizinin günü değişmezse, erken bir final kaçınılmaz olacak. Bakalım, çağrımız karşılık bulacak mı?

Sensiz Yaşamaya Alışacağım

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Bugüne kadar birbirinden eşsiz şarkılara imza atarak milyonların gönlüne taht kuran Ceylan, yeni cover şarkısı ‘Sensiz Yaşamaya Alışacağım’ı Ceylan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Gönül Şen’e, müziği Uğur Bayar’a ait şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Mustafa Özen’in yönetmenliğinde şarkının ruhuna uygun hoş da bir klip çekilmiş. Yıllardır severek dinlediğim Ceylan, kendine has tazıyla yine harika bir çalışmaya imza atmış.

Duygusal bir şarkı olan ‘Sensiz Yaşamaya Alışacağım’ın dinleyeni bol olsun.

Türk yönetmene İsveç’ten ödül

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Türk Sineması’nın yurt içi olduğu kadar yurt dışında da başarıyla temsil edilmesi, açıkçası benim gururumu okşuyor. Bir sinemasever olarak mutlu oluyorum. Ve bunun içindir ki, bu köşede, başarı hikâyelerine mümkün olduğunca yer vermeye gayret ediyorum.

Son olarak genç yönetmen Faruk Kuğu, kısa filmi ‘Smith & Wesson’ ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İsveç Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ dalında ‘Üstün Başarı’ ödülünü kazandı.

Bugüne kadar kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası 40’tan fazla ödüle layık görülen Faruk Kuğu’yu tebrik ediyorum. Nice ödüllere…