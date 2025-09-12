‘Sahipsizler’ sezona zirvede başladı

Star TV’nin ikinci sezonuyla ekranlara dönüş yapan dizisi ‘Sahipsizler’, reytinglere yine harika bir başlangıç yaptı. Dizi, Total’de aldığı 5.67 reytingle 1., AB’de aldığı 2.31 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 4.22 reytingle 2. sırada yer aldı.

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün yer aldığı dizi, geçtiğimiz yıl da Total’de zaman zaman zirveye yerleşti ama bir türlü AB kitlesini elinde tutamadı, bu kategoride istenilen düzeye ulaşamadı. ‘Eşref Rüya’ (Kanal D), ‘Kuruluş’ (atv) ve aynı gün yeni başlayacak dizilerin de yarışa katılmasıyla bakalım ilerleyen haftalarda nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Birlikte göreceğiz. Dizinin akıcı bir hikâyesi var. Oyuncular, rollerinin hakkını veriyor. Sosyal medyada da çok konuşuluyorlar.

Dizi, her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan 6 kardeşin (Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet, Balım) hayata tutunma hikâyesini anlatıyor.

Yeni sezona gümbür gümbür giriyor

Bugüne kadar rol aldığı yapımlarla milyonların gönlüne taht kuran oyuncu Yurdaer Okur, yeni sezonda yine gümbür gümbür geliyor.

Yurdaer Okur, TRT 1’de yayınlanacak olan ‘Cennetin Çocukları’ dizisinde Baytar Ahmet karakteri ile ekranlara gelecek. Oyuncu, aynı anda başka bir dijital platformda ‘İmam Gazali’ isimli dizide Cüveyni rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yurdaer Okur, yeni sezonda hem yönettiği hem de oynadığı ‘Ran Severmişim Meğeri’ adlı tiyatro oyunu ile yurtiçi ve başta İngiltere, Almanya, Hollanda gibi yurt dışı turneleri ile de tiyatroseverlerle buluşacak.

Nilbar Güreş’ten ilk kurumsal solo sergi

Arter, yeni kültür sanat sezonunu Nilbar Güreş’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ‘Kadife Bakış’ ile karşıladı.

Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği sergi, Arter’in 2. kat galerisinde sanatçının erken dönem işlerini yeni eserleriyle bir araya getiriyor. Nilbar Güreş’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ‘Kadife Bakış’a, sanatçının pratiğini farklı katmanlarıyla irdeleyen bir kitap da eşlik ediyor. Tasarımını Didem Uraler Çelik’in üstlendiği bu yayında Emre Baykal, Silvia Eiblmayr ve Lora Sarıaslan’ın kaleme aldıkları yeni metinler yer alıyor.

Resim, gravür, kolaj, fotoğraf, heykel ve video gibi farklı mecralarda üretilmiş çalışmalardan oluşan kapsamlı bir seçkinin yer aldığı Kadife Bakış sergisi, Arter’de sanatseverleri bekliyor.