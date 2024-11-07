‘Sahipsizler’ sürpriz yapar mı?

Star TV’nin yeni sezon işlerinden olan ‘Sahipsizler’in yayın tarihi belli oldu. Dizi, 13 Kasım Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Reha Özcan gibi isimler yer alıyor. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu OGM Pictures imzalı dizi, anne babalarını bir gecede kaybeden 6 kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Bana göre, gün seçimi yanlış olmuş. ‘Leyla’nın da yer yer benzer konulara da değindiğini göz önünde bulundurursak, bu dizi için en ideal gün Perşembe ve Pazar’dı. Tanıtımları sosyal medyada büyük ilgi gören dizi, Kuruluş Osman, Leyla Hayat Aşk Adalet, Sandık Kokusu ve MasterChef Türkiye gibi güçlü rakipleri karşısında bakalım ne yapacak? Umarım, bir sürprize imza atarak beni şaşırtır. Şimdiden reytingi bol olsun.

‘Çirkin’ oyunu sezonu açıyor

Firuze Engin’in yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu’nun paylaştığı ‘Çirkin’ isimli tiyatro oyunu, BKM organizasyonu ile 2024-2025 sezonunda da tiyatroseverlerle buluşacak.

Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren ve izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan ‘Çirkin’, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesi. Birçok farklı teatral stilden esinlenen, oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mistik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor.

Oyun, 16-17 Kasım ve 6-7 Aralık’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek.

‘Yaramızda Kalsın’a anlamlı yorum

Soner Arıca, yeni cover şarkısı ‘Yaramızda Kalsın’ı Arıca Müzik Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Onur Can Özcan’a ait olan şarkının düzenlemesini Miraç Kutlu yapmış. Onur Can Özcan, İstanbul Şile’de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olup batması sonucu 3 Haziran 2018’de yaşamını yitirmişti.

Soner Arıca’nın Özcan’ın doğum gününde (6 Kasım) şarkıyı yayınlaması çok anlamlı ve hoş olmuş. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.