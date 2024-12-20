‘Sahipsizler’in başarısının sırrı ne?

Star TV’de ekrana gelen ‘Sahipsizler’, ilk bölümlerde hâyâl kırıklığı yaratsa da devamında hem yapımcısının hem de kanalının yüzünü güldürdü.

Dizi, önceki gün yayınlanan 6. bölümüyle Total’de zirvede yer alırken AB’de 9. ve ABC’de ise 3. sıraya yerleşti. Peki, kadrosunda Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Reha Özcan, Enes Koçak, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züheyla Yıldız gibi oyuncuların bulunduğu dizinin başarısının sırrı ne? Birincisi, oyuncuların performansı. Büründükleri roller, ne gerektiriyorsa o duyguyu izleyiciye hissettirmeyi fazlasıyla başarıyorlar. İkincisi, RTÜK’ün verdiği ceza. RTÜK, geçtiğimiz ay sonunda diziye kadına yönelik şiddet içeren sahneler ve milli-manevi değerlere aykırılık nedeniyle 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası vermişti. Cezanın açıklandığı günün akşamı Kaan Miraç Sezen’in ‘Akşam bize sahip çıkın’ mesajına izleyici, diziyi Total’de 3. sıraya taşıyarak sahip çıkmıştı.

İşin özü şu; cezalar ve yasaklar, özgürlüğüne düşkün olan bu millete göre değil.

Kuralları yeniden yazdıran albüm

Son dönemlerin dikkat çeken seslerinden Özgür Alter’in 11 şarkıdan oluşan ‘Büyük Yalansın’ albümü, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı.

Dinleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaran albüm, titizlikle hazırlanmış. Her bir şarkı ile aşkın, yalnızlığın ve neşenin derinliklerine inen albümde ben en çok ‘Son Kadeh’, ‘Engel Çıktı’, ‘Gelmişine Geçmişine’, ‘Dalgın Dalgın’, ‘Tatil Zamanı’ ve ‘Büyük Yalansın’ı sevdim.

Özgür Alter, kendine has tarzı ve yorumuyla arabeskin kurallarını yeniden yazmış. Tam arşivlik bir albüm olmuş. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

‘Batı Ekspresi’nin galası yapıldı

Tatbikat Sahnesi’nin kara komedi türündeki tek perdelik yeni oyunu ‘Batı Ekspresi’nin seyircili galası, Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Tiyatroseverler, galaya yoğun ilgi gösterdi.

Matéi Visniec’in yazdığı, Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği oyunda Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar birlikte rol alıyor. Oyun, bu akşam (20 Aralık) ve yarın (21 Aralık) Ankara Tatbikat Sahnesi’nde Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak.

Göçün acısını batılılaşmanın coşkusuyla harmanlayan oyun, bir yandan batının bolluk ve tüketim toplumu cazibesine kapılırken diğer yandan kendi kültürlerini cebine doldurup türlü sebeplerle gurbet yollarına düşen ve Şark Ekspresi’ne binenlerin hikâyesi…