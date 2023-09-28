Şahkulu 3. Ozanlar Festivali büyük bir coşku ile kutlandı

Alevi kurumları adına Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Mustafa Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, MESAM Başkanı Recep Ergün birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra;

"Âşık Veysel ve Ozanlık Geleneğimiz" adlı panele geçildi.

Paneli yöneten Gazeteci-Yazar Necdet Saraç'ın paneli açış konuşmasından sonra Halkbilimci-Yazar Metin Turan “Cumhuriyet Dönemi Âşık Veysel” üzerine yaptığı kapsamlı konuşmasında; “Veysel’in Yetiştiği Çevre ve İçine Doğduğu Tarihsel Ortam, Çiçek Hastalığı ve Sazla Tanışması, Halk Şairleri Bayramı, Ankara’ya Yolculuk ve Köy Enstitülerinde Saz Öğretmenliği”ne değindi. Prof. Dr. Muharrem Kaya, “Veysel’in Şiirlerinde Tasavvuf ve Dini Unsurlar” üzerine, akademik bir konuşma yaptı. Halk Bilimci Necdet Kurt, “Yabancı Gözüyle Âşık Veysel” üzerine konuştu. Konuşmasında, dünyaca ünlü Rock gitaristi Joe Satriani’nin Veysel’in Kara Toprak üzerine albümünde yer vermesini ve ona ithafen yaptığı besteyi, ayrıca Yunanlı şair Thomas Koronovis’in Âşık Veysel’e yazdığı nazire şiirden söz etti. Devamında bunu besteleyen Christos Tsamilios’u ve Veysel’in türkülerinin Yunanistan’daki yansımalarını anlattı.

Aşık Veysel Vakfı Başkanı, aynı zamanda Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer de “Aşık Veysel'in Yaşamı ve Farklı Yönleri” üzerine doyurucu bir konuşma yaptı.

Panelden sonra ise; Âşık Sinem Bacı, İbrahim Emici, Kenan Şahbudak, Hüsnü İyidoğan, Ozan Sinemi, İlyas Şimşek, Muharrem Koçer, Mehmet Ali Eröksüz, Aşık Adem Aslandoğan gibi geleneği yaşatan ozanların seslendirdikleri kendi eserleri dinlendi ve türkülere, deyişlere gönül vermiş çok güzel bir ses olan Petra Nachtmanova sahne alarak özgün deyişler okudu.

Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan, Can TV. Programcısı Veli Büyükşahin, Hubyar Sultan Alevi Kültür Dernek Başkanı ve ABF Başkan Yardımcısı Aydın Deniz, Toplumsal Dayanışma Başkanı Yusuf Doğan, Güvenç Abdal Kültür Derneği Başkanı Memet Çoban gibi daha birçok değerli konukların da katıldıkları festivalin sunuculuğunu İsmail Biçer yaptı.

Halk ozanlığı geleneğini yaşatan ozanlarımızı bir araya getirmeyi amaçlayan ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Şahkulu Ozanlar Festivali'nin ikinci günü, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı Başkanı Hasan Şahin'in konukları selamlamasıyla başladı.

Halkbilimci Öğretim üyesi ve Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Dr. Mehmet Yardımcı'nın yönettiği; "Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Ozanlık Geleneği" konulu panelde Mehmet Yardımcı;

Âşık olan kelâmından bellolur

Hayır işi şerre yazmaz âşıklar

Mürşit meydanında pişer hallolur

Nefsi emmareye uymaz âşıklar

diye âşıklar üzerine bir dörtlük okuyup Cumhuriyetin 100. Yılında Ozanlık Geleneği ve Geleneksel Kültürümüzde Saz üzerine doyurucu bir konuşma yaptı. Konuşmasında “Bugünkü âşıkların ilk temsilcileri ozanlar olup, Hun Türklerinden 16. yüzyılın başına kadar bu adla anıldıklarını, uzun yıllar ilk Türk ozanlarından sadece Çuçu’nun adı bilinirken bugün, Çuçu ile birlikte Aprınçur Tigin, Sungku Sali Tutung, Kiki, Kül Tarkan, Pratyaya Şiri, Asıg Tutung, Çusuya Tutung ve Kalım Keyşi olmak üzere dokuz ozanın adını saydı. Ozan sözünün 16. Yüzyılda atılıp hemen yerine âşık sözünün gelmediğini zaten Özbek, Azeri, Kazak, Kırgız ve Uygur Türklerinin tarih boyunca âşık sözünü kullandıklarını belirtip geleneksel kültürümüzde saz ve tarih boyunca kullanılan sazlardan; Kopuz, Bağlama, Divan, Bozuk, Sataer, Iklığ, Çoğur, Kumul Giceği, Dutar, Tambura, Dolan Revabı, Çağur, Çöğür, Cura, Damura, Gilbut, Kövür, Kubur, Şeştar, Kıl Kopuzu, Yunkar’ı tanıttı. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi-Halkbilimci Dr. Doğan Kaya genel olarak Âşıklık Gelenekleri üzerinde durdu. Halkbilimci-Araştırmacı-Yazar Sabri Koz “Yüzyıllar Boyunca Âşıkların Devletle Olan İlişkileri” üzerine konuştu, Araştırmacı-Yazar Süleyman Zaman “Ozanlık İşlevi ve Alevi Bektaşi Düşünce Dünyası” hakkında konuştu, Halk Ozanı - Ozan Der Başkanı Hüsnü İyidoğan da “Halk Ozanlığı Geleneği” konusunu anlattılar.

Panelin bitiminden sonra da ozanlık geleneğini yaşatan değerli isimlerden Adil Ali Atalay (Vaktidolu), Emine Atalay (Emiş Ana), Ali Cevat Yürekli, Veysel Demir (Ozan Çağdaş), Yakup Ermiş, Erdal Çanakçı, Ozan Çağlayan, Ayhan Tuncer, Ferman Taka, Hüseyin Rahşani, Rıza Küçükdoğan gibi âşıklar sahne alıp sanatlarını icra ettiler.

İrlandalı sanatçı Paul Dwyer'in seslendirdiği Türkçe eserler, Nurettin Güleç'in türküleri, Aynur Haşhaş'ın güzel yorumları festivale renk kattı. Uzun yıllar zakirlik yapıp Şahkulu'nda hizmet yürüten Adnan Kılıç'ın söylediği nefesler ise halkı coşturdu.

Festivalin ikinci gününe Cem Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Argunşah, PEN Yazarlar Birliği Türkiye Sorumlusu Yazar, Şair Halil İbrahim Özcan, Eski Bakanlarımızdan Şair Mustafa Kul, Yazar-Belgeselci Rıza Oylum, Yazar-Kadın Hakları Savunucusu-Aktivist Birsen Temir Saraç gibi birçok isim katıldı. İki gün boyunca yüzlerce insanın katıldığı, akademisyenlerin bildirilerini sunduğu, 70 ozanın katıldığı festival büyük ilgi gördü.

Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı tarihî bir görevi üstlenerek Alevi Yolu'nda büyük hizmetleri ve emekleri olan ozanların varlığını kamuoyuna tekrar hatırlatmış oldu. Bu ulu yolu bugünlere getirenlere, bu geleneği yaşatanlara aşk olsun.