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Alevi dergahının deprem bölgesine gidecek yardım tırına saldırı. Tır yüklenirken saldırdılar

Şahlulu Dergahı'nın Pendik'teki şubesine silahlı saldırı düzenlendi . Saldırıda 1 kişinin yaralı olduğu bilgisi geldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:49
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Şahkulu Dergahı'nın yardım tırına saldırı

Alevi dergahının deprem bölgesine gidecek yardım tırına saldırı. Tır yüklenirken saldırdılar
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Şahkulu Dergahı'nın İstanbul Pendik'teki şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Öğrenilen bilgiye göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketleri TIR'lara yüklenirken silahlı bir kişi ateş açtı. 1 kişi bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı. 

 Şahkulu Pendik Şubesi başkanı Zeynel Fırat olayla ilgili şunları söyledi: 

’Deprem bölgesine gidecek yardı tırını yüklerken plakası olmaya bir araçla iki kişi gelip ‘’Bu TIR burda duramaz’’ diye tehdit etmeye başladı. Bizde kaldıracağımızı söylelemize rağmen ‘Sizi burda yaşatmayacağız , siz bizim kim olduğumuzu biliyormusunuz gibi tehditlerle ateş ettiler. Yanımdaki arkadaşım bacağından yaralandı. Saldırı sonrası aracı bırakıp kaçtılar’’ 

Olay yerine polis ekipleri sevk sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi ayağından yaralandı. Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, "Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" dedi. 

Şahkulu Sultan Dergahı'na yapılan saldırının depremzedeler için toplanan yardımların yüklendiği TIR'ın gasp edilme girişimi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

Şahkulu Sultan Dergahı Başkanı Beyzade Özkahraman, saldırıyla ilgili olarak, "Bizim Pendik şubemiz var. Depremzedeler için çok miktarda bağış topladı. Şahkulu'nda toplanan bağışlarla birlikte TIR'larla Anadolu'ya sevk edildi. Çok büyük çaba gösterdik depremde. TIR'lardan birine el koymak istemişler. Gasp gibi bir durum olduğunu anladık. Çocuklar da vermemek için direnmiş. O direnme sırasında ateş edilmiş. Arkadaşlarımızdan biri yaralanmış. Olay gasp gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Kenanoğlu paylaşımında, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı…" dedi. 

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