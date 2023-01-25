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Şahmaran ne demek? Şahmaran semboli neyi ifade eder?

Son zamanlarda Serenay Sarıkaya ve Budak Deniz’in başrollerini paylaştığı Netflix dizisi Şahmaran oldukça popüler. Şahmaran dizisiyle Şahmaran efsanesi de tekrar gündeme geldi. Peki, Şahmaran ne demek? Şahmaran semboli neyi ifade eder?

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:43
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Şahmaran ne demek? Şahmaran semboli neyi ifade eder?

Şahmaran ne demek? Şahmaran semboli neyi ifade eder?
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Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Şahmaran dizisi gündemden düşmüyor. Şahmaran’ın geri dönüşünü anlatan dizinin ardından Şahmaran’a dair pek çok konu araştırılmaya başlandı. Peki, Şahmaran ne demek? Şahmaran semboli neyi ifade eder?

Şahmaran dizisi 20 Ocak’ta Netflix platformunda görücüye çıktı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in olduğu Şahmaran dizisi kısa sürede gündeme oturdu. Peki, Şahmaran ne demek? Şahmaran semboli neyi ifade eder?

ŞAHMARAN NEDİR?

Şahmeran bir figür olarak bilinmektedir. Şahmaran dilimize Farsçadan geçmiş olan bir kelime olarak ifade edilebilir.

Şahmeran aynı zamanda mitolojik bir kahraman olarak da tanınmaktadır. İran-Pers mitolojisinde yer aldığı bilinen şahmeran bir yılan figürü olarak da ifade edilebilmektedir.

Şahmeran kelimesi mitolojik bir kahramanı ifade etmek için kullanılmaktadır.

ŞAHMARAN NE DEMEK?

Şahmeran kelimesi, Farsça kökenli olduğu bilinen bir kelimedir. Şahmeran kelimesinin yılanların şahı anlamına geldiğini söylemek de mümkündür.

Şahmeranın başı insan gövdesi şeklinde, vücudu ise yılan şeklinde olan efsanevi bir yaratık olduğu söylenmektedir. Şahmeran, yılanların başı olarak görülmekte olan bir karakterdir. Şahmeranın Tarsus veya Mardin bölgesinde yaşadığı düşünülmektedir.

ŞAHMERAN SEMBOLÜ NEYİ İFADE EDER?

Şahmeran sembolünün bolluk, bereket ve iyiliği temsil eden bir sembol olduğunu söylemek mümkündür. Efsanelerde kötü bir figür olsa bile sahip olduğu anlamın iyi olduğu bilinmektedir.

ŞAHMERAN HEYKELİ NEREDEDİR?

Vücudunun üst kısmı insan, alt kısmı ise yılan olan Şahmeran'ın yaşadığı düşünülen Tarsus bölgesinde Şahmeran heykelinin yer aldığını söylemek mümkündür.

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