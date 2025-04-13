Sahne Altay'ın: Onana kadrodan çıkartıldı

Manchester United, Premier Lig'de Newcastle United ile oynayacağı kritik maç öncesi önemli bir karar aldı. Teknik direktör Ruben Amorim, son haftalarda tartışmalı performanslar sergileyen kaleci Andre Onana’yı maç kadrosuna dahil etmedi. Kamerunlu kalecinin yerine, milli kalecimiz Altay Bayındır kaleyi devralacak. Bu karar, hem teknik heyetin hem de taraftarların dikkatini çekerken, takım içinde de yeni bir rekabetin habercisi oldu.

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LYON MAÇINDAKİ HATALAR BARDAĞI TAŞIRDI

Geçtiğimiz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile 2-2 berabere kalan Manchester United’da Onana, iki golde de ciddi hatalar yaptı. Özellikle ilk golde basit bir şutu karşılamada başarısız olan tecrübeli kaleci, topu elinden kaçırarak takımını zor duruma soktu. Bu performans sonrası, eski Manchester United oyuncularından Nemanja Matic, Onana’yı kulüp tarihinin "en kötü kalecilerinden biri" olarak tanımlayarak sert eleştirilerde bulundu.

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AMORİM'DEN SAVUNMA AMA KADRODAN AF YOK

Teknik direktör Ruben Amorim, kamuoyunda oluşan yoğun baskıya rağmen Onana’ya sahip çıkarak, “Bu sezon ondan daha fazla hata yaptım” açıklamasında bulundu. Ancak yine de oyuncunun, Newcastle maçında "dinlenmesi ve kafasını toparlaması" amacıyla kadroya alınmadığını açıkladı. Bu kararın kalıcı olmadığının altını çizen kaynaklar, Onana’nın önümüzdeki Perşembe günü Old Trafford’da oynanacak rövanş maçında ilk 11'e dönmesinin beklendiğini ifade etti.

ALTAY İÇİN FIRSAT ZAMANI

Kamerunlu kalecinin yokluğunda, sezon başında temsilcimiz Fenerbahçe’den transfer edilen Altay Bayındır ilk kez Premier Lig'de kaleyi devralacak. Bu sezon sadece beş kupa maçında forma giyen Altay, Ocak ayından bu yana sahaya çıkmamıştı. Altay’ın performansı hem kulüp yönetimi hem de taraftarlar tarafından yakından izlenecek. İngiliz basını, milli kalecimizin bu fırsatı iyi değerlendirerek formayı kalıcı olarak alabileceğini yazdı.

ONANA’NIN PERFORMANSI TARTIŞMA YARATTI

2023 yazında Inter Milan'dan 47 milyon dolar bonservis bedeliyle transfer edilen Onana, geldiği günden bu yana 69 Premier Lig maçının tamamında forma giydi. Ancak bu süre zarfında yaptığı sekiz kritik hata ile doğrudan gol yenilmesine sebep oldu. Bu rakam, Premier Lig’deki tüm kaleciler arasında en yüksek hata sayısı olarak kayıtlara geçti. Bu istatistikler, taraftarların Onana’ya olan güvenini zedelerken, medyada da yoğun eleştiriler aldı.

SAHA DIŞI SORUNLAR DA PERFORMANSI ETKİLİYOR

Sahadaki hataların yanı sıra, Onana özel hayatında da zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz ay eşi Melanie Kamayou, Cheshire’da bir restorandan ayrılırken silahlı soyguna uğradı. Bu olayın ardından morali bozulan Onana’nın, ailesini güvende hissettirememesi nedeniyle saha içi performansının da etkilendiği öne sürülüyor.

KALEDE GELECEK BELİRSİZ

Manchester United cephesinde Andre Onana’nın uzun vadeli kaleci planlamasında nasıl bir rol üstleneceği belirsizliğini koruyor. Amorim’in tercihlerine göre, kaleyi devralan Altay Bayındır’ın göstereceği performans Onana’nın geleceğini doğrudan etkileyecek. Taraftarlar ise takımın yeniden eski günlerine dönmesi için güvenilir bir kaleciye ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir.