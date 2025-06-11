Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan

Kaynak: Haber Merkezi
Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk maçına bugün çıkacak. Millilerimiz, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. İlk ayak müsabakalarına Çin'in Şian şehrinde çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip, güçlü rakibi ile TSİ 15.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Türkiye, ilk hafta Sırbistan'ın yanı sıra 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da Çin'le karşılaşacak. Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan turnuvada her hafta 4 karşılaşma oynayacak. İlk hafta 11-15 Haziran'da Çin'de, ikinci hafta 25-29 Haziran'da Bulgaristan'da ve üçüncü hafta da 15-20 Temmuz'da Japonya'da olacak.

a.jpeg

Son Haberler
Manchester City transfere doymuyor! Bir imza daha
Manchester City transfere doymuyor! Bir imza daha
Cimbom ikinci yıldızı da bitirdi: Prensip anlaşması sağlandı
Cimbom ikinci yıldızı da bitirdi: Prensip anlaşması sağlandı
Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan
Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan
Altında kritik gün yarın. Piyasaların gözü kulağı orada. Alacak ve satacakları ilgilendiriyor
Altında kritik gün yarın. Piyasaların gözü kulağı orada. Alacak ve satacakları ilgilendiriyor
Oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı!
Oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı!