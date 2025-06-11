Sahne Filenin Efeleri'nin! Rakip Sırbistan

Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. İlk ayak müsabakalarına Çin'in Şian şehrinde çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip, güçlü rakibi ile TSİ 15.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Türkiye, ilk hafta Sırbistan'ın yanı sıra 13 Haziran'da Hollanda, 14 Haziran'da Polonya ve 15 Haziran'da Çin'le karşılaşacak. Filenin Efeleri, üç ayaktan oluşan turnuvada her hafta 4 karşılaşma oynayacak. İlk hafta 11-15 Haziran'da Çin'de, ikinci hafta 25-29 Haziran'da Bulgaristan'da ve üçüncü hafta da 15-20 Temmuz'da Japonya'da olacak.