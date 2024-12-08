Sahne tarzı olay oldu! Ünlü şarkıcının o halleri sosyal medyayı salladı

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Sahne tarzı olay oldu! Ünlü şarkıcının o halleri sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu sahne kıyafetleriyle yine gündem oldu. Cesur tarzıyla bilinen Gülşen'in elbisesini görenler belden aşağısını çıplak sandı.

İddialı kostümleri ve hit şarkılarıyla adından sıkça ünlü şarkıcı Gülşen, sahne tarzıyla magazin manşetlerinden düşmüyor. Gülşen, her zaman kıyafet seçimleriyle adından söz ettirirken, yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

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İDDİALI SAHNE TARZIYLA ORTALIĞI KASIP KAVURDU

İddialı sahne tarzını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen'in o halleri ortalığı kasıp kavurdu.

TARZI OLAY YARATTI

Sahneye ışıltılı, pullu ve üçgen kesimli bir elbise ile çıkan ünlü sanatçının tarzı, tartışma yarattı.

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"YAPIYORUM BU SPORU"

Bir önceki konserinde giydiği kıyafet için "Yapıyorum bu sporu" şeklinde bir açıklama yapan Gülşen'i görenler şaştı kaldı.

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SEYİRCİLER BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK SANDI

Gülşen'in sahnedeki görünümü beklenmedik bir şekilde dikkat çekici oldu. Belden aşağısı çıplak gibi görünen Gülşen'e bir bakan bir daha baktı.

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"BAŞARISIZ BİR TERCİH"

Gülşen'in tarzına sosyal medya hesabından; "Bu sefer saçma olmuş", "Abartılı ve çirkin bir seviyeye gelindi", "Başarısız bir tercih" gibi yorumlar yapıldı.

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