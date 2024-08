Sahnede fenalaşan ünlü rapçi hayatını kaybetti

ABD’nin Connecticut eyaletinde Fatman Scoop ismiyle bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser verdiği esnada sahnede bir anda fenalaştı.

Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden indirilerek yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından ünlü rapçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu sözlerle açıkladı,

“Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim.”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fatman Scoop’un, müzik durdurulup sahnedeki diğer sanatçılar kalabalığa hitap etmeye devam ederken, DJ kabininin arkasında bayıldığı ve daha sonra da platforma tırmanmaya çalıştığı görülüyor.

FATMAN SCOOP KİMDİR?

Fatman Scoop, 1990’lı yılların "Be Faithful" adlı parçasıyla gönüllere taht kurdu. Ünlü rapçi, Grammy ödüllü Missy Elliot'ın "Lose Control" ve Mariah Carey'nin "It's Like That" adlı teklilerinde konuk performanslarıyla da akıllara kazındı. Öte yandan rapçi, kariyeri boyunca LL Cool J, the Fugees, Timbaland & Magoo ve Skrillex gibi sanatçılarla iş birliği yaptı.