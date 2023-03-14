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Haluk Bilginer taburcu oldu. Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı

Dün akşam sahnelenen Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Bilginer, tedavilerin ardından taburcu edildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:13
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Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Haluk Bilginer taburcu oldu.

Haluk Bilginer taburcu oldu. Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apar topar Üsküdar'daki özel bir hastaneye getirilen usta oyuncu, sevenlerini korkuttu.

TABURCU EDİLDİ

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oyun Atölyesi, Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ve durumunun gayet iyi olduğunu söyleyerek "Merak eden sevgili seyircilerimiz, bu akşam oyunda Haluk beyin tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" dedi. Hastanede tedavi gören usta sanatçı, durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

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