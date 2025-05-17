Sahnede korku dolu anlar! Kendini vurdu

Kaynak: DHA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında, 36 yaşındaki bir kişi, sahneye çıkarak elindeki tabancayı önce çevredekilere doğrulttu, ardından başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. M.Ç., sürekli gittiği eğlence mekanında çalışan, daha önce tanıştığı kadın ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.Ç., daha sonra elindeki tabancayla sahneye çıktı.

M.Ç, kendisine engel olmak için yaklaşan kadını önce itti, sonra da tekme attı. M.Ç., başka birisi elindeki silahı almaya ve engel olmaya çalıştığı sırada tabancayı başına dayayıp ateşledi. M.Ç hayatını kaybederken, mekanda da panik yaşandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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