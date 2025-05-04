Sahnede korku dolu anlar! Ünlü şarkıcı bir anda saldırıya uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sahnede korku dolu anlar! Ünlü şarkıcı bir anda saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü Alman DJ Paul Kalkbrenner, İspanya'daki konseri esnasında sahnedeyken üzeri çıplak olan bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Paul Kalkbrenner, Madrid'de verdiği konserde sahnedeyken saldırıya uğradı. Üstü çıplak olan adama güvenlik görevlileri müdahale edene kadar ünlü şarkıcı saldırganla arbede yaşadı.

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SALDIRGANLA ARBEDE İÇİNDE KALDI

Ünlü DJ neye uğradığını şaşırırken, sahneye atlayan saldırgan tam Kalkbrenner'a vuracakken araya güvenlik görevlileri girdi ve adamı etkisiz hale getirerek sahneden indirdi. Alman DJ, fiziksel olarak herhangi bir zarar görmedi.

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HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcının hayranları, güvenlik görevlilerinin müdahalede geç kaldığını belirterek konserde büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu savundu. Organizasyon şirketine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, müzisyenlerin can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürüldü. Paul Kalkbrenner'dan veya organizasyon şirketinden konuyla ilgili henüz bir yorum gelmezken, sanatçının hayranları derhal bir açıklama yapılmasını bekliyor.

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