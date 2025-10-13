Bursa’nın Gemlik ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Giresunlu yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününe katılmak için ilçeye gelmişti. Gelin ve damada sürpriz yapmak üzere sahneye çıkan 47 yaşındaki Kader, şarkı söylerken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirerek yere yığılan sanatçıya, davetliler ilk müdahaleyi yaptı.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; şaşkınlık içindeki kalabalık, eğlenceyi gözyaşına boğdu.112 ekipleri hızla olay yerine intikal etti ve Kader’i Gemlik Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kader’in ani ölümü, ailesini ve Giresunlu hemşerilerini derin üzüntüye boğdu.

Yerel sanat camiasında tanınan Kader, Karadeniz türküleri ve horon repertuvarıyla biliniyordu; düğünlerde gönüllü performanslarıyla ün salmıştı. Cenazesi uçakla memleketine getirilen Kader için Giresun Dereli ilçesi Alancık Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını takiben tören düzenlendi.

Binlerce kişi katıldığı hüzünlü veda, dualar ve ağıtlarla geçti.