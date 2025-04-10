Sahnenin ilk perdesi! 8.000 yıllık sahne

İnsanlık tarihinin en eski sahne sanatları mekânı olarak kabul edilen “dünyanın en eski tiyatrosu”, arkeolojik keşiflerle bir kez daha gündemde. Antik Yunan’dan Roma’ya, oradan da daha eski medeniyetlere uzanan bu gizemli yapı, bilim insanlarının ve sanat tarihçilerinin dikkatini çekiyor. Şu anda bu unvanı taşıyan en güçlü aday, Portekiz’in Lizbon kenti yakınlarındaki 8.000 yıllık bir alan ile Yunanistan’daki Thorikos Tiyatrosu arasında gidip geliyor. Ancak yeni araştırmalar, tiyatronun kökenine dair bildiklerimizi değiştirebilir.

Tarihin Derinliklerinden Bir Sahne

Yunanistan’ın Attika bölgesinde yer alan Thorikos Tiyatrosu, M.Ö. 5. yüzyıla tarihleniyor ve genellikle “dünyanın en eski tiyatrosu” olarak anıldı.

Yaklaşık 4.000 seyirci kapasiteli bu açık hava tiyatrosu, dikdörtgen şekli ve doğal kayalara oyulmuş yapısıyla dikkat çekti.

Atina Üniversitesi’nden arkeolog Eleni Andrikou liderliğinde yürütülen kazılar, tiyatronun sadece eğlence değil, aynı zamanda dini ritüeller ve toplu buluşmalar için kullanıldığını gösterdi.

Andrikou, “Bu yapı, antik dünyada tiyatronun yalnızca bir sanat değil, toplumsal bir bağ kurma aracı olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Ancak Thorikos’un unvanı, Portekiz’deki Perdigões arkeolojik alanından gelen bulgularla sorgulandı.

Keşfedilen ve M.Ö. 6.000 yıllarına tarihlenen bu alan, Lizbon Üniversitesi’nden arkeolog António Valera’ya göre, “tiyatral performansların ilk izlerini taşıyor olabilir.”

Valera, taş çemberler ve oturma düzenine işaret eden kalıntıların, Neolitik dönemde ritüel danslar veya hikâye anlatımı için kullanılmış olabileceğini belirtti. Bu bulgu, tiyatronun kökenini Bronz Çağı’ndan çok daha geriye, Taş Devri’ne taşıyor.

BİLİMSEL ANALİZLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Cambridge Üniversitesi’nden tiyatro tarihçisi Simon Goldhill, tiyatronun kökenine dair bu tartışmalara farklı bir perspektif sundu.

Goldhill’e göre, “Tiyatro, insan topluluklarının hikâye anlatma ihtiyacından doğdu ve bu ihtiyaç, medeniyetlerin ilk zamanlarından beri var.”

Goldhill, Thorikos’un teknik yapısının sofistike olduğunu, ancak Portekiz’deki buluntuların tiyatronun daha ilkel bir formunu temsil edebileceğini düşündü.

Öte yandan, Harvard Üniversitesi’nden arkeolog Noreen Tuross, karbon-14 analizleri ve stratigrafik çalışmaların tiyatronun yaşını belirlemede kritik olduğunu vurguladı.

Tuross, “Thorikos’un M.Ö. 5. yüzyıldan daha eski olabileceği yönünde ipuçları var, ancak Perdigões’un buluntuları, tiyatronun kökenini yeniden tanımlayabilir” dedi. Bu analizler, tiyatronun yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda kültürel evrimin bir aynası olduğunu ortaya koydu.

GÜNÜMÜZLE BAĞLANTI KURAN BİR MİRAS

Thorikos Tiyatrosu’nun akustiği ve tasarımı, modern tiyatro sahnelerine ilham vermeye devam ediyor. Londra’daki Royal Academy of Dramatic Art’tan sahne tasarımcısı Pamela Howard, antik tiyatroların doğal akustiğinin eşsiz olduğunu ve günümüzde bile taklit edilmeye çalışıldığını belirtti:

“Thorikos, sesin kayalar arasında nasıl yankılandığını gösteriyor; bu, teknolojiden bağımsız bir sanat mucizesi.”

Portekiz’deki Perdigões ise tiyatronun daha ilkel bir formunu temsil etse de, insanlığın kolektif hafızasına dair ipuçları sundu. Valera, “Bu alan, tiyatronun kökeninin sadece oyun değil, toplumu birleştiren bir deneyim olduğunu kanıtlıyor” dedi.

HANGİ TİYATRO EN ESKİ?

Bilim insanları, Thorikos ile Perdigões arasındaki bu çekişmeyi çözmek için kazı ve analizlere devam ediyor. Şu an için Thorikos, belgelenmiş yapısıyla “en eski tiyatro” unvanını koruyor, ancak Perdigões’un ritüel alanı statüsü, tiyatronun tanımını genişletebilir. Her iki alan da, insanlık tarihinin sahnesinde farklı bir perdeyi araladı.

Dünyanın en eski tiyatrosu, geçmişin sessiz taşlarından yükselen bir sesle, modern dünyaya hâlâ konuştu. Bu sahne, sadece bir yapı değil, insanlığın hikâye anlatma tutkusunun somut bir kanıtı olarak tarihteki yerini sağlamlaştırdı.