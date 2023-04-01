Sahra eczanesi alev alev. Nurdağı eczanesiz kaldı

Olayda can kaybı olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Yangın, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Türk Eczacılar Birliği tarafından kurulan sahra eczanesi, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyordu. Ancak bir anda başlayan yangın sonucu eczane büyük hasar gördü.

Yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği belirtildi. Eczanenin kullanılamaz hale gelmesi, Nurdağı halkı ve çevre illerden gelen hastalar için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Türk Eczacılar Birliği yetkilileri, eczanenin yeniden inşa edilerek hizmete sunulacağını belirtirken, yangın sonucu can kaybı olmamasının tek teselli kaynağı olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, Nurdağı'ndaki sahra eczanesinin yanma görüntülerini saniye saniye kaydetti ve videoları paylaştı.

Kullanıcı, etrafta mazot olduğunu ve yangının nedeninin bilinmediğini belirtti.

Yangının, eczanenin pamuk ve maskelerin olduğu taraftan çıktığını söyleyen kullanıcı, elektrik kaçağından şüphelendiklerini ifade etti.