Şahsuvar: Sanatın azaplı yollarında yürümeye alışmışım

Röportaj: Mayis Alizade

Değerli okuyucularım bu haftaki konuğum, Azerbaycanlı ipek kilim sanatçısı Semeni Şahsuvar. Sanatçı ile yaptığımız sohbette mesleğini çok sevdiğini söyleyerek hâlâ keşfetmekle uğraştığını ifade etti. Şahsuvar, yaratıcılığın sınırsız ve uçsuz bir yol olduğunu belirterek bu sürecinin önemli noktalarına da açıklık getirdi.

Yeniçağ: Mesleğinizle ne zaman keşfettiniz? Bu meşakkatli işi yapmaktan pişmanlık duyduğunuz oldu mu?

Şahsuvar: Mesleğimi ne zaman keşfettiğimi hatırlamıyorum. Doğrusunu söylemem gerekirse, hâlâ mesleğimi keşfetmekle uğraşmaktayım. Yaratıcılık bitmek tükenmek bilmeyen sınırsız ve uçsuz bir yoldur. Yaratıcı insan yaşadıkça yarattığı gibi yarattıkları da onu ebediyen yaşatıyor. Onun için yaşayarak yarattığı her bir eseri başlı başına bir buluştur. Her bir yapıtın eşsizliği onların birbirine benzemeyen ruhlarında saklıyken yapıtların kendilerine has dünyalarının tekrarsız biçimde ifadesi bu karmaşık yapılı dünyanın keşfidir. Çağdaş döneme ayak uydurmak için sanatın diğer alanlarında olduğu gibi ben de kendi yarattığım eserlere farklı açılardan bakmaya çalışarak yenilik getirmeye ve geçmişi yaşattığım ümitlerimde çağdaş metotları uygulamışım. Kısa süre önce yaptığım Sümbül Tarlası (benim için ise Yaşamın Kaynağı) isimli yapıtımı ilginize sunarken dikkatinizi yaşamın devamlılığını canlandırdığım eserimde kullandığım tamamen farklı bir tekniğe çekmek isterdim. Şöyle ki eseri yaratırken yaşadığım his ve duyguları ilmelere aktardığımda eseri izleyecek gözlerin yanı sıra izleyicinin diğer tüm duygu azalarına ulaştırma şevkinden doğan bir yaklaşım ortaya koymuşum. Bu kilim eserimi seyredenlere aynı anda hem güneşin doğuşunun sıcak enerjisini, hem sümbüllerin hafif rüzgarla oynayan hışıltısını ve hem de doğanın aralıksız dönen vahdetini hissettirmeye çalışmışım. Pişmanlık diye nitelendirmek istemezdim ancak bazen aşılamaz denilen zorlukların üstesinden geldiğimde daha çetrefilli yollara çıkmayı öğrenmişim.

Yeniçağ: Yaratıcılığın farklı bir alanında aldığınız yönetmenlik eğitimini bir kenara koyarak kendinizi kilim sanatına adamanızı neyle izah ediyorsunuz? Buna 'Kilime aşık olmak' diyebilir miyiz?

Şahsuvar: Yönetmenlik mesleğinin ressamlıktan benzer ve farklı yönlerini ifade etmem bakımından hangi yönden yaklaşmamın daha doğru olacağını düşünüyorum. Aldığım eğitimin en erken dönemlerine gittiğimde, yani üniversite yıllarım söz konusu olduğunda yönetmenlik mesleğinin gerek etüt ve gerekse skeç, yani tiyatro sanatı sahnesinin kurulması bakımından olsun yönetmenin ilk ve en önemli taahhüdü o sahnenin tablosunu düşüncesinde yaratmak oluyor. Nasıl ki ressam kendi düşüncelerini fırçasıyla canlandırarak hayat veriyorsa, yönetmen de kendi kafasında kurduğu tabloyu sahnede canlandırıyor. Sonuçta her bir sahne eseri bir tablodur, fark sadece yaratıcılığın türlerindedir. Şu noktaya da dikkat çekmek isterdim: Bir kilim eserinin üzerinde hem dokuma hem resim ve hatta yazarlık tekniğinin karmaşık uyumunu görmemiz mümkündür. "Kilime aşık olma" yerine adeta mesleğimdeki yaratma şevkinin bir kuluna dönüştüğünü söylemenin daha net bir yanıt olacağını düşünüyorum.

Yeniçağ: Kendinizi kilim dokuma sanatına adamamış olsaydınız yaşamınızda hangi eksiklikleri hissedecektiniz?

Şahsuvar: Dünyaya gelen her bir faninin kendine göre yükümlülükleri ve omuzlarında taşıması gereken yüklerin olduğuna inanıyorum. Bana göre her bir insanın taşımakla yükümlü olduğu o yük kendi soy sopuyla doğrudan ilintilidir. Çünkü geçmişimizin devamı olarak her birimiz kendi tohumlarımızın üzerinde yeşerip büyüyoruz. Benim ninem bir zamanlar bu meslekle, kilim sanatıyla çok ciddi şekilde uğraşmıştır. Onun yarattığı eserlerin üzerinde geçmişin hiçbir zaman silinemeyecek izleri yaşıyor. Belki beni bu mesleğe doğru çeken gücü de oradan almışım. Günümüzde çok eski dönemlerden buyana gelen bu mesleği ve sanatı yaşatabilme yeteneğimin de dünyaya geliş nedenimle doğrudan ve birebir ilintisinin olduğuna adım gibi eminim.

Yeniçağ: Nobel ödülü sahibi ABD'li yazar William Faulkner, eser yazmanın kendisi bakımından bir hastalığa yakalanmak olduğunu ve hastalıktan kurtulmanın tek yolunun da yazmak olduğunu söyler. Siz de herhangi bir krokiyi veya kompozisyonu beyninizde ve kalbinizde tamamladıktan sonra onu kilim haline getirmeden hastalıktan kurtulamayacağınızı hissediyor musunuz?

Şahsuvar: Evet, önemli bir tespit. Her bir sanatçı beyninde şekillendirdiği kompozisyonları gerçekliğe aktardığında adeta bir bağımlılığın pençesine düşüyor ve sağalamaz bir hastalık dönemini yaşıyor. Bu süreçte sadece yaratmaya çalıştığın eserle soluklanıyor, onunla yaşıyor ve canlanıyorsun. Yani doğulan her bir eserle sen de yeniden hayat buluyorsun. Bu, inanılmaz bir duygu, yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak bir his ve bir daha yaşanılamayacak anlardır.

Yeniçağ: Eserlerinize ne kadar emek sarf diyorsunuz. Düşündüğünüz bir kompozisyonun eskiz haline getirilmesi ve kilime dönüşmesi arasında geçen süreç ne kadar zamanınızı alıyor. Gününüzün kaç saatini kesintisiz şekilde atölyenizde geçirme fırsatı bulabiliyorsunuz?

Şahsuvar: Eser yaratmaya sarf edilen zamanı ne ölçü kurallarına ne de emeğin ilkelerine uydurabilecek bir kriter mevcuttur. İnsanın aklına bir anda gelen kompozisyon, ardından krokiye dönüştürülüyor. Ancak o kompozisyonu kilime dönüştürmenin uzun zamana ihtiyacı olduğunu söylemem gerekir. Kompozisyonları kağıt üzerinde yaratmak zaman bakımından da elverişli oluyor. Yani bu işin basit bir karalamasını ortaya çıkarıyorsunuz. Bunu kilimin üzerine aktarmanın ise uzun aşamaları mevcuttur haliyle. Bazen aralıksız 24 saat çalıştığım olmuştur ve onu yıllara çarptığınızda eserlerime sarf ettiğim zamanın ve emeğin ortalamasını da bulmak mümkündür. Şu yaklaşımı daha doğru buluyorum; Eserlerime son şeklini vermem çok uzun süre aldığından benimle eserlerim arasında sınırı olmayan bir bağın ortaya çıktığı çok açık bir durumdur. Sanatçı ilmek ilmek doğan bir eserle kendisi de yaşıyor, yaratıcılık sürecinde ben hep bunu hissederek bununla yaşıyorum. Bu durumu 'bağımlılık' diye nitelendirmenin doğru olacağına inanıyorum. Eserlerimle aramdaki bu ilişki onların, beklediğimden daha çabuk sonuçlanmasının ana nedenidir diye düşünüyorum.

Yeniçağ: Eserlerinizin satışı ve dünyada da tanınması bakımından hangi seçeneği tercih ediyorsunuz. Galeriler, müzeler, koleksiyoncularla ilişki kurmayı mı yoksa onları en profesyonel müzayedelere sunmayı mı? Kendi ülkenizde oluşmuş bir ortama siz de uyarak devletten burs beklentisi içine girmeyi aklınızdan geçirdiniz mi?

Şahsuvar: Eserlerimdeki sınırsız yaratıcılık düşüncelerimi göz önünde bulunduran herkes, benim onları sınırsız dünyanın en profesyonel kurumlarının salonlarında sergileme niyetinde olmamdan da kuşku duymayacaklar. Şimdiye kadar katıldığım sergi, sempozyum ve konferanslarda eserlerime verilen değerin de kattığı deneyimle şunu kesin şekilde ifade etmeme imkan tanıyor: Sanatçının ruhunu satın almak imkansız olup, bunun sanata hiçbir şey katmadığı da gün gibi açıktır. Aslında tüm sanatçıların kendi eserlerine uluslararası düzeyde ilgi uyandırma gayreti içine girmelerini tasvip ediyorum. Çünkü sanatın manevi değeri onun geniş kitlelere ulaşmasıyla doğru orantılıdır. Kendi eserlerimle ilgili şunu söyleyebilirim ki, vurduğum her bir ilmekte saklanan ışığın bir parçasını seyircinin hissetmesi benim en büyük ödülüm oluyor ve sanatın hizmetinde olduğumu bu şekilde hissederek bundan mutluluk duyuyorum. Kıymetli koleksiyonlarda bulunan bazı eserlerimin maddi değerini de hiçbir vakit bir kenara atmadım. Ulusal sath-ı mailde ise eserlerimi gençlerin tanımasından memnuniyet duyduğumu ifade etmem gerekir, gençlerle sanat üzerine yaptığım konuşmalar geleceğe ümidimi de artırıyor.

Yeniçağ: Şimdiye kadar eserlerinizi Türkiye'nin resim piyasasında tanıtma fırsatı buldunuz mu? Bundan sonraki yaratıcılık ve dünyaya açılma planlarınızın içinde Türkiye'nin yeri olacak mı?

Şahsuvar: Senelerden beri Londra'da ikamet etmemden dolayı çalışmalarımın önemli kısmını Avrupa'da yapılan tekstil fuarlarında sergileme fırsatı bulmuş, Avrupa piyasaları benim eserlerimi tanımıştır. Bunun dışında Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ülkeleriyle kurduğum ilişkiler vardır. Halihazırda bize kardeş ülke Türkiye ile iş birliği kurma planlarımın üzerinde çalışıyorum. Bana göre sanata ve sanatçıya değer veren bir ülkede eserlerimin sergilenmesi galericileri, müzayedecileri ve en önemlisi sanatseverleri sevindirecek ve memnun edecektir. Türkiye'de de başarılı olacağıma inanıyorum.