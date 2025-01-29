Sahte alkol ticareti yapan şahıs tutuklandı

Operasyon, Aksaray il merkezinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte alkol imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İlk olarak ev adresi ve ismi belirlenen Y.Ç. isimli şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Şahsın bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 273 litre sahte viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 adet sahte bandrol, 119 adet marka etiketi, 112 adet marka kapağı, 97 adet marka jelatini ve muhtelif miktarlarda üretim ve damıtma işlemlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olaya ilişkin tahkikat sürüyor.