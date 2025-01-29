Sahte alkol ticareti yapan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Sahte alkol ticareti yapan şahıs tutuklandı

Aksaray'da sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Y.Ç isimli şahsın sahte alkol üretimi yapıp piyasaya sattığı öğrenildi. Emniyet ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray il merkezinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte alkol imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İlk olarak ev adresi ve ismi belirlenen Y.Ç. isimli şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri, bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Şahsın bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 273 litre sahte viski, 27,5 litre etil alkol, 1 litre sahte viski aroması, 295 adet sahte bandrol, 119 adet marka etiketi, 112 adet marka kapağı, 97 adet marka jelatini ve muhtelif miktarlarda üretim ve damıtma işlemlerinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

​​​​​​​

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olaya ilişkin tahkikat sürüyor.

Sahte alkol ticareti yapan şahıs tutuklandı

Son Haberler
Alex De Souza Antalyaspor’da yaşadıklarını anlattı: Takımdaki büyük sorunları açıkladı
Alex De Souza Antalyaspor’da yaşadıklarını anlattı: Takımdaki büyük sorunları açıkladı
Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı
Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı
ABD'de F-35 savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı! Alev topuna döndü: Pilot fırlatma koltuğunu devreye soktu
Savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı! Alev topuna döndü...
Trump durdurma kararı aldı! 19 yaş altındakiler için destek kaldırıldı
Trump durdurma kararı aldı! 19 yaş altındakiler için destek kaldırıldı
En Nesyri maça çıkmadan önce en son ne yaptığını açıkladı
En Nesyri maça çıkmadan önce en son ne yaptığını açıkladı