Sahte altın büyük tedirginlik yaratıyor! Vatandaşlara kritik uyarı: Mutlaka iyi araştırın

Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte sahte altın olaylarının artması hem kuyumcu esnafını hem de vatandaşları tedirgin ediyor. Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, artan fiyatlarla beraber sahte altın olaylarının da arttığını belirterek dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bilik, sahtecilik yöntemleri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"ARTAN FİYATLAR SAHTECİLERİN İŞTAHINI KABARTIYOR"

Son dönemlerde altının değer kazanmasıyla sahtecilik vakalarının arttığına dikkat çeken Bilik, "Bir küpe ya da yüzük 15-20 bin lira, küçücük bir yüzük veya zincir 25 bin, hatta 50 bin lirayı bulabiliyor. Bu durum sahtecilik yapan kişilerin iştahını kabartıyor" dedi.

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"NEREDEYSE İKİ HAFTADA BİR SAHTE ALTIN OLAYI İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Sahtecilik yöntemlerini anlatan Bilik, "22 ayar renk verilerek sahte zincirin üzerine 916 milyem vuruluyor. Bu şekilde ürün gerçek 22 ayar altın gibi gösterilerek kuyumculara satılmak isteniyor. Biz de zaman zaman bu vakalarla karşılaşıyoruz. Neredeyse iki haftada bir sahte altın olayı ile karşılaşıyoruz. Esnafımız bizi haberdar ediyor ve emniyete bildiriyoruz" diye konuştu.

SAHTE ALTIN MİHENK TAŞLARIYLA VE ANALİZLERLE TESPİT EDİLİYOR

Kuyumcuların mihenk taşlarıyla ve analiz evlerinde yapılan kontrollerle sahte altını tespit ettiklerini belirten Bilik, "Kilis'te ayar ve analiz evimiz var. Sahte altınları burada tespit ediyoruz. Emniyete tüm bilgileri vererek süreci koordine ediyoruz. Emniyet bu konuda çok özverili çalışıyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA "ALTINI İYİ ARAŞTIRIN" UYARISI

Bilik, sahte altınların küçük bir kısmının gerçek altın, geri kalanının ise tamamen sahte olduğunu belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Bilik, "Sahte altın yakıldığında sahte kısımlar siyahlaşarak ortaya çıkar. Altın alırken mutlaka iyi araştırma yapılsın" diye konuştu.