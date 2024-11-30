Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı

Tokat il genelinde, dolandırıcı A.D.'nin üç farklı kuyumcuya toplamda 15 gram sahte altın sattığı öğrenildi. Ekipler, kuyumcuların başvurusu üzerine harekete geçerek dolandırıcılık olayını araştırmaya başladı.

Polis, şüpheli A.D.'nin başka bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan takip ve çalışmanın ardından A.D., sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Sahte Altınlar ve Nakit Para Ele Geçirildi

A.D.'nin üzerinde ve kaldığı otelde yapılan aramalarda toplamda 26 adet 1 gramlık sahte altın ve 5 bin 730 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, şüphelinin başka dolandırıcılık faaliyetleri olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.