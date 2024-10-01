Sahte altın operasyonunda 20 kişi yakalandı

Kaynak: AA
Sahte altın operasyonunda 20 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta sahte altın üretip başka ilerde piyasaya süren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türkoğlu ilçesinde sahte altın üretildiği ve Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

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Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç delillerini elde etme ve şüphelileri yakalamaya yönelik Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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