Sahte altın tehlikesi büyüyor! Pirinç biriktiriyor olabilirsiniz

Değişen ekonomik dengelerden minimal düzeyde etkileniyor oluşu altını vatandaşlar için hala güvenli liman kılıyor. Bu nedenle son dönemlerde altına olan talebin artış göstermesi fırsatçıların da dişine kamaştırdı.

Altına ilişkin yapılan dolandırıcılık vakalarında talebin artmasıyla birlikte artış yaşanıyor. Gram altın alan vatandaşlar değersiz pirinç ya da bakır kaplamalı sahte ürünlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu kapsamda uzmanların kritik uyarıları bulunuyor.

GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK ÇOK ZOR



Gram altın ve çeyrek altın türünde artış gösteren şikayetler üzerine uzmanlar bazı sahte altınların içinin tamamen pirinçten yapıldığını ve dişinin altına kaplanarak gerçek altın görünümü verildigini duyurdu.

Öte yandan bu altınlar terazide hiçbir sinyal vermiyor tam gram çıkıyor, rengide birebir tutan altınları gerçeğinden ayırt etmek neredeyse mümkün olmuyor ancak iş altını bozdurmaya geldiğinde ya da teste tabi tutulduğunda gerçek ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar mutlaka fatura ve sertifika talep edilmesi konusunda uyarıyor.