Sahte altına dikkat! Bu kez kasapları hedef alıyorlar: 7 kilo eti alıp kayıplara karıştı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sahte çeyrek altın ile kasaptan 7 kilo et alan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 9 Ocak günü Keçiören'in Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıllık kasap Aydın Avcı, akşam saatlerinde dükkanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye çeyrek altın karşılığında 7 kilo et sattı.

Ancak Avcı, altını bozdurmak için kuyumcuya gittiğinde, altının sahte olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan dolandırıcılıkla ilgili Avcı şikayette bulunarak polise başvurdu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"NAKİT PARASI ÇIKMADI"

Kasap Avcı, şüphelinin 15 kişilik bir misafire eti almak için geldiğini ve 7 kilo kuşbaşı et aldığını belirterek, "65-70 yaşlarında birisiydi. Eti verdik ama nakit parası çıkmadı. 2 bin 500 TL nakit verdi ve yanındaki küçük altını kabul ettik. Ancak bu altın sahte çıktı. Şüphelinin bu tür dolandırıcılıkları meslek haline getirdiğini düşünüyoruz. Başka yerlerden de böyle olaylar duyduk" dedi.

"BAŞKA YERLERE SATIP TİCARET YAPIYORLAR"

Şüphelinin bu tür dolandırıcılıkları meslek haline getirdiğini Türkiye Kasaplar Federasyonu Ankara Temsilcisi Sebahattin Bulut ise, esnafın çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle hedef alındığını belirterek, "Dolandırıcılar, kasaplarla fiyat anlaşması yapıp, çeyrek altın teklif ediyorlar. Kasap güvenerek etini satıyor, ancak altın sahte çıkıyor. Bu etleri başka yerlere satıp ticaretini yapıyorlar. Bu şüpheli, farklı esnafları da gezip aynı dolandırıcılığı gerçekleştiriyor" dedi.