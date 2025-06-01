Sahte altınla milyonluk vurgun! İl dışına çıkamadan yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kuyumcuları sahte altınla dolandıran şebeke son işlerinde yakayı ele verdi. Esnafın dikkati üzerin Bartın'da bir kuyumcuyu dolandıran şüpheliler il çıkışında polise yakalandılar.

Farklı zamanlarda İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve son olarak Bartın'daki bir kuyumcuya giden M.S. isimli erkek ve eşi S.S. sahte altın bozdurdu. Durumu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İhbar üzerine polis çalışma başlattı.

Ekipler, 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceledi. Antalya'dan kiraladıkları araç ile Bartın'dan ayrılmak üzere olan çift, Amasra yolu Arıt kavşağında polis tarafından durduruldu

. Kuyumcuları toplam 122 bin 700 TL dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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