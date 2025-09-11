Sahte avukatın planını kuyumcu bozdu

Kadir Yıldırım, kendisini telefonla arayıp avukat olduğunu belirterek, "Bizim şirketimiz parayı değerlendiriyor. 250 bin TL verirsen çok fazlasını kazanırsın" diyen kişiye inanıp, evde bulunan altınlarını bozdurmak için Samet Seçginli'nin sahibi olduğu kuyumcu dükkanına gitti. Seçginli, altınları alırken, telefonu çalan Kadir Yıldırım'ın, arayan kişiye "Altınları bozdurup parayı söylediğiniz gibi şirketinizin hesabına hemen yatıracağım" ifadesinden şüphelenip kendisinden telefonu kapatmasını istedi. Kuyumcu Seçginli, Yıldırım'ı bir kez daha arayan sahte avukat ile bu kez kendisi konuşup görüşmeyi kayda alarak müşterisini dolandırılmaktan kurtarırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'AVUKAT OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİM'

Konuştukları kişinin avukat olmadığından şüphelendiğini söyleyen Seçginli, "Panayır'da 10 yıldır kuyumculuk yapıyorum. Amca bizim daha önce gördüğümüz bir müşterimizdi. Dükkana gelerek, "altın bozup hesabıma para atın" dedi. Biz de yaşlı olduğu için nereye atacağız diye sorduk. "Avukata" deyince bir şüphelendim. Avukata bakmak istedim. O sırada telefonla konuşurlarken, avukat olduğunu söyleyen kişinin konuşmalarından şüphelendim. Daha önce de başımıza geldi böyle olaylar. Özelliklerde yaşlılar, altınları olduğu için hemen bozdurup hesaba attırabiliyor. Avukat olduğunu iddia eden kişiyle konuşarak, kendisinin dolandırıcı olduğuna emin oldum ve telefonda biraz bekleterek polisi çağırdım. Ekipler, dükkana gelerek, amcayla ilgilendiler" dedi.

'ARKADAŞIN DİKKATİ SAYESİNDE PARAM KURTULDU'

Kendisini dolandırmak isteyen kişi veya kişilerden şikayetçi olduğunu ifade eden Kadir Yıldırım ise "Telefonda gördüğümüz reklamlardan birine üye oldum. Oradan beni arayıp, yatırım yaparsan sana ayda 15 veya 20 bin lira para gelecek dediler. Yüzlerce çalışanı olduğunu söylediler. Sonrasında sürekli benden para istediler. Ben kuyumcuya gelmiştim. Bu arada telefon etti. Telefonla bir de kuyumcu arkadaş konuşmak istedi ve durumdan şüphelendi. Telefondaki kişiden şüphelenen kuyumcu, altınları bozmadı. Evde bulunan altınları bozdurmak için kuyumcuya geldim. Burada arkadaşın dikkati sayesinde param kurtuldu. Dolandırılmamı engelledi, kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kemal Yıldırım'ın şikayeti üzerine kendisini dolandırmaya çalışan kişinin kimliğini araştırıyor.