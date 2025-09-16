Sahte banknotlar panik yarattı! Orijinalinden ayırt etmek çok zor

Orijinalinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan sahte 50 eurolar süpermarket kasasında bile geçti. Gündeme bomba gibi düşen olay polisi alarma geçirdi.

Almanya’nın Göttingen bölgesine bağlı Osterode am Harz kentinde yaşanan ‘’sahtecilik’’ vakasında sahte 50 euroların dolaşıma girmesi bazı işyerlerinde ödeme aracı olarak kullanılması kenti alarma geçirdi. Orijinal banknotlardan neredeyse ayırt edilemeyen sahte 50 eurolar panik yarattı.


SAHTE BANKNOTLAR ORİJİNALİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR


Polis yetkililerinin açıklamasına göre, ele geçirilen sahte 50 eurolar aslında film yapımları için hazırlanmış “Filmgeld” olarak adı verilen banknotlar olarak biliniyor. Ayırt edici özelliklerinden biri de bu paraların orijinalinde bulunan su izi, hologram ve güvenlik şeridi gibi temel güvenlik özelliklerini taşımıyor olması. Öte yandan “This is not legal, its to be used for motion probs” (Bu yasal değildir, film sahnelerinde kullanılmak içindir) şeklinde bir uyarı ibaresi de yer alıyor


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Üzerine yerleştirilen uyarı ibarelerine rağmen sahte banknotların en az bir süpermarket ve bir restoranda ödeme aracı olarak geçtiği saptanırken, tüm sahte paralarda aynı seri numarasının (GQ32335888) bulunması da dikkat çekti.Polis, olayla ilgili “sahte para dolaşıma sokma” şüphesiyle soruşturma başlattı.

