Sahte bebek mamalarına dikkat! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Sahte bebek mamaları, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde ebeveynler için büyüyen bir endişe kaynağı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, sahte mamaların bebeklerde beslenme yetersizliği, toksik zehirlenme ve hatta ölümcül komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medya ve e-ticaret platformlarında hızla yayılan sahte ürünler, aileleri paniğe sürükledi.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, düşük kaliteli veya sahte bebek mamalarının küresel olarak bebek sağlığını riske attığını gösterdi.

Uluslararası uzmanlar, sahte mamalara karşı alınacak önlemlerin hem bireysel hem de kurumsal düzeyde güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte sahte bebek mamalarının tehlikeleri, bilimsel bulgular ve uzmanlardan gelen hayati öneriler…

SAHTE BEBEK MAMALARI: GÖRÜNMEZ BİR TEHDİT

Sahte bebek mamaları, orijinal ürünlerin ambalajlarını taklit ederek piyasaya sürülüyor ve genellikle düşük kaliteli veya toksik maddeler içedi.

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, sahte mamalarda ağır metaller (kurşun, arsenik), kimyasal katkı maddeleri ve mikrobiyal kontaminasyon riski olduğunu ortaya koydu. Bu maddeler, bebeklerde büyüme geriliği, nörolojik hasar ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden pediatri uzmanı Dr. Sarah Adler, “Sahte bebek mamaları, bebeklerin hassas sindirim ve bağışıklık sistemlerine zarar verebilir. Özellikle ilk 6 ayda, beslenme yetersizliği kalıcı gelişim bozukluklarına neden olabilir” dedi.

Türkiye’deki uzmanlar, durumu değerlendirdi:

"Sahte mamalar, genellikle sosyal medya veya güvenilir olmayan e-ticaret siteleri üzerinden satılıyor. Aileler, fiyat cazibesine kapılarak bu ürünleri alıyor, ancak bebeklerinin sağlığını riske atıyorlar."

BİLİMSEL BULGULAR: SAHTE MAMALARIN RİSKLERİ

Sahte bebek mamalarının içeriği, genellikle besin değeri düşük veya tehlikeli maddelerle dolu - Food Chemistry’de yayımlanan bir analiz, sahte mamalarda izin verilen sınırların üzerinde aflatoksin (küf toksini) ve melamin gibi kimyasalların tespit edildiğini bildirdi.

Melamin, Çin’deki sahte mama skandalında binlerce bebeğin böbrek yetmezliğine yakalanmasına neden oldu.

The Lancet’te yayımlanan bir başka çalışma, sahte mamaların düşük protein ve esansiyel yağ asidi içeriği nedeniyle bebeklerde malnütrisyon riskini artırdığını gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Dr. Fiona Watt, “Bebek mamaları, anne sütü eksikliğinde kritik bir besin kaynağı. Ancak sahte ürünler, bebeklerin vitamin, mineral ve omega-3 gibi temel ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu, uzun vadede bilişsel ve fiziksel gelişim sorunlarına yol açabilir” dedi.

SAHTE MAMALAR NASIL TESPİT EDİLİR?

Sahte bebek mamalarını tespit etmek, görsel ve kokusal farklılıklar gibi ipuçlarıyla mümkün olabilir, ancak bu her zaman kolay değil.

Journal of Consumer Protection and Food Safety’de yayımlanan bir çalışma, sahte mamaların ambalajlarında küçük yazım hataları, düşük kaliteli baskı veya eksik hologram gibi detayların bulunabileceğini gösterdi. Ancak uzmanlar, bu işaretlerin her zaman belirgin olmadığını belirtti.

ABD’deki Mayo Clinic’ten pediatri uzmanı Dr. Alison J. Bruce, “Sahte mamalar genellikle orijinaline göre farklı bir renk, koku veya dokuya sahip olabilir. Bebekte kusma, ishal veya cilt döküntüleri gibi belirtiler görülürse, mama kullanımı hemen durdurulmalı ve bir doktora başvurulmalı” dedi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, sahte bebek mamalarına karşı hem bireysel hem de kurumsal düzeyde alınacak önlemleri sıraladı:

Güvenilir Satıcıları Tercih Edin: Eczaneler, yetkili bebek ürünleri mağazaları veya üretici firmaların resmi web siteleri gibi güvenilir kaynaklardan alışveriş yapın.

Ambalaj Kontrolü: Ambalajda yazım hataları, düşük kaliteli baskı veya eksik güvenlik işaretleri olup olmadığını kontrol edin. Nature Food’da yayımlanan bir çalışma, QR kod ve barkod tarayıcılarının orijinalliği doğrulamada etkili olduğunu gösterdi.

Doktor Tavsiyesi Alın: Bebek maması seçimi öncesi bir çocuk doktoruna veya diyetisyene danışın. Dr. Kaya, “Her bebeğin beslenme ihtiyacı farklıdır. Doktor tavsiyesi, hem doğru mamayı seçmenizi hem de sahte ürün riskini azaltır” dedi.

Şüpheli Ürünleri Bildirin: Sahte mama şüphesi varsa, ürünü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na veya Tüketici Hakem Heyeti’ne bildirin. Prof. Dr. Watt, “Tüketici bildirimleri, sahte ürünlerin piyasadan çekilmesinde büyük rol oynuyor” dedi.

Anne Sütünü Destekleyin: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk 6 ay sadece anne sütü önerdi. The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, anne sütüyle beslenmenin enfeksiyon riskini %50 azalttığını gösterdi. Dr. Adler, “Anne sütü, sahte mama riskini tamamen ortadan kaldırır. Emzirme desteklenmeli” dedi.

Sağlık Bakanlığı, sahte ürünlere karşı denetimleri artırdığını açıklasa da, uzmanlar daha sıkı düzenlemeler gerektiğini belirtti.

Dünya genelinde ise sahte mama skandalları ciddi bir sorun. ABD’de sahte mama krizi, yüzlerce bebeğin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Merieux NutriSciences’ın raporuna göre, sahte mamaların %30’u ağır metal ve kimyasal kontaminasyon içerdi.

Avrupa Birliği, sahte ürünlere karşı barkod doğrulama sistemlerini zorunlu kılarken, Türkiye’de bu tür uygulamalar henüz yaygın değil.

KURUMSAL ÇÖZÜMLER: DAHA SIKI DENETİM ŞART

Uzmanlar, sahte mama ticaretini önlemek için hükümetlerin ve üreticilerin daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Food Control’de yayımlanan bir çalışma, sahte ürünlerin %60’ının düşük denetimli e-ticaret platformlarından satıldığını gösterdi.

Almanya’daki Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Dr. Markus Fischer, “Üreticiler, sahte ürünlere karşı dijital izlenebilirlik sistemleri (blockchain, QR kod) kullanmalı. Ayrıca, e-ticaret platformları satıcıları daha sıkı denetlemeli” dedi.

Sahte mamalar, gıda güvenliği zincirindeki zayıf halkaları gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın ithalat, üretim ve dağıtım süreçlerinde denetimleri artırması gerekti.

Ayrıca, WHO’nun 1981 tarihli Uluslararası Anne Sütü Yerine Geçen Ürünlerin Pazarlanması Kodu’nun daha sıkı uygulanması gerektiği belirtildi.

BEBEĞİNİZİN SAĞLIĞI İÇİN TETİKTE OLUN

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sahte bebek mamalarının bebek sağlığı üzerindeki ciddi tehditlerini açıkça ortaya koydu.

Dr. Sarah Adler ise, “Sahte mamalar, sadece maddi kayıp değil, bebeklerin geleceğini riske atıyor. Bilinçli tüketici olmak, bu tehdidi azaltmanın ilk adımı” diyerek aileleri uyardı.