Sahte belgeyle Bulgaristan’dan getirilen araçlara el kondu

Kaynak: DHA
Sahte belgeyle Bulgaristan’dan getirilen araçlara el kondu

Edirne’de Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonda sahte belgeyle Bulgaristan’dan getirilen lüks araçlara el kondu. Toplam değeri 100 milyon liranın üstünde olan araçların sahte emeklilik belgeleri ile getirildiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışından kendilerini emekli gibi gösteren bazı kişilerin, lüks araçları 2 yıla kadar kullanabilmek amacıyla Türkiye’ye getirmeye çalıştıkları belirlendi.

Ekipler, yurt dışında yerleşik olma şartını sağlamayan, özellikle çifte uyruklu kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye’de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı araçları ülkeye sokabilmek amacıyla, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen sahte emeklilik belgeleri ibraz ettikleri tespit edildi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, bu belgelerin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bulgaristan makamlarından temin edilerek doğrulama süreci başlatıldı. Sürecin ardından sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye getirilmeye çalışılan değeri toplam 100 milyon liranın üzerinde onlarca lüks araç ele geçirildi.

Araçlara el konulurken, sahte belge alan şüpheliler hakkında da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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