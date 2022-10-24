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Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni

Bilim insanları 19 ülkede araştırma yaptı, sahte gülümsemenin bile mutluluk verebileceğini kanıtladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:42
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Sahte bile olsa gülmek gerek

Uzmanları açıkladı: Sahte bile olsa gülün. İşte nedeni
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Sonuçlar Daily Mail gazetesinde yayımlandı. Araştırmanın temeli ve gelişme evreleri şöyle

Katılımcıların üçte birine ağzında kalem tutması, üçte birine gülümseyen oyuncuların fotoğraflarında görülen yüz ifadelerini taklit etmesi ve son üçte birine de dudaklarının köşelerini kulaklarına doğru hareket ettirmeleri ve yanaklarını kaldırmaları istendi. Her grupta, katılımcıların yarısı yavru köpeklerin, yavru kedilerin, çiçeklerin ve havai fişeklerin neşeli görüntülerine bakarak bu görevi gerçekleştirdi. Katılımcıların diğer yarısı boş bir ekran gördü.

Her görevden sonra katılımcılar ne kadar mutlu hissettiklerini değerlendirdi. Verilerin analizi, gülümseyen fotoğrafları taklit eden veya ağızlarını kulaklarına doğru çeken katılımcıların mutluluklarında gözle görülür bir artış olduğunu ortaya koydu

Nature Human Behaviour dergisinde yayınlanan araştırmanın başındaki isim Nicholas Coles, şunları söyledi:

“Duyguları o kadar sık yaşıyoruz ki, bu yeteneğin ne kadar inanılmaz olduğuna hayret etmeyi unutuyoruz. Ama duygu olmadan, insanlık için acı, zevk, mutluluk, trajedi veya zafer yoktur. Bu araştırma bize bu duygusal deneyimin nasıl çalıştığı hakkında temel olarak önemli bir şey anlatıyor.Gülümsemek insanları mutlu edebilir ve çatık kaş insanları sinirlendirebilir; bu nedenle, bilinçli duygu deneyimi en azından kısmen bedensel duyumlara dayalı olmalıdır”

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