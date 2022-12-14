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Kuyumculara sahte bilezik satarak sırra kadem bastı

Bursa'da kuyumculara sahte bilezik satarak sırra kadem basan kadın, tekrar dolandırmak için geldiği kuyumcu tarafından kıskıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:51
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Sahte bilezik satarak sırra kadem bastı

Kuyumculara sahte bilezik satarak sırra kadem bastı
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.S. (25) Kuyumcular Çarşısı'na giderek iki kuyumcu dükkanına 4 tane altın görünümlü sahte bileziği toplam 67 bin 850 TL'ye sattı. Bir süre geçtikten sonra kuyumcular altınların sahte olduğunu fark etmesi üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulundu ve diğer kuyumcuları da bu kadına karşı uyardı. Olaydan 4 gün sonra şüpheli E.S., tekrar kuyumcular çarşısına gelerek bir kuyumcuya girdi.

Kuyumcu, kadının şüpheli hareketlerini fark etmesi üzerine yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Şüpheli E.S.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.

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