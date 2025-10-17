T24 muhabiri Cengiz Anıl Bölükbaşı'nın edindiği bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve şebeke lideri olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu İstanbul'da yakalandı. Emniyet sorgusunun ardından Kadiroğlu, Ankara'ya nakledilerek cezaevine gönderilecek.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gazeteci Murat Ağırel, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır'ın yurt dışına kaçtığını iddia etmişti. Ancak Kadiroğlu, İstanbul'da düzenlenen operasyon sonrası yakalandı.

Mıhyeddin Yakışır'ın ise henüz nerede olduğu bilinmiyor.

TAHLİYE KARARI İTİRAZLA BOZULDU

Soruşturma, mayıs ayında 134 şüpheliyle açılan dava dosyasıyla başlamıştı. Temmuz'da ek iddianameyle 65 yeni isim eklenirken, toplam 199 sanığın yargılandığı süreçte kritik bir dönemeç yaşandı. 10 Ekim'de Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, mahkeme heyeti delillerin yeterliliğini ve kaçma riskinin azaldığını gerekçe göstererek aralarında Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan ve Yalçın Maraşlı'nın da bulunduğu bazı tutukluları serbest bıraktı.

Ancak savcılık beş sanık için yeniden yakalama ve tutuklama emri çıkarttı. Karar üzerine sadece Taner Dağhan adliyeye giderek teslim olurken, diğer dört isim izini kaybettirmişti. Ziya Kadiroğlu, İstanbul'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şebekenin, devlet kurumlarındaki yetkililerin dijital imzalarını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve ehliyetler ürettiği, bu yolla binlerce liralık yasa dışı kazanç elde ettiği tespit edilmişti. Yetkililer, operasyonun diğer firari şüpheliler için de hız kazandığını belirterek, soruşturmanın derinleştirileceğini bildirdi.