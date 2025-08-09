Sahte diploma iddialarına Nihat Şen'den sert cevap

Ali Yazan / Ordu / Yeniçağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sahte diploma ve e-imza skandalı soruşturması devam ederken, Orkent A.Ş. Başkanı Nihat Şen’in Dublin Üniversitesi’nden aldığı doktora diplomasını para karşılığı temin ettiği şeklinde çıkan haberlere Şen’den sert tepki geldi.

Bu iddiada bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Şen yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Son günlerde sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şahsıma ait olduğu iddia edilen bazı mesaj içeriklerinin diplomam ve akademik unvanıma ilişkin asılsız iddialarla gündeme getirildiğini üzülerek belirtmek isterim.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; söz konusu mesaj içerikleri tamamen gerçek dışı, çarpıtılmış ve iftira niteliğindedir. Bu yazışmaların hiçbir şekilde tarafımdan gönderilmediğini ve gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını net bir şekilde belirtirim.

Ayrıca, eğitim hayatım boyunca elde ettiğim tüm belgeler ve akademik unvanlar, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde resmi olarak kayıtlı ve geçerlidir. Bu konuda ortaya atılan iddiaların hiçbir somut delile dayanmamakta olup, şahsımı ve görevimi yıpratma amacı taşımaktadır.

Tarafıma yönelik bu organize ve maksatlı karalama kampanyasına karşı gerekli tüm yasal süreçler başlatılmış, ilgili kişi ve/veya kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kişilik haklarımı ve itibarımı zedelemeye yönelik bu tür iftiralar karşısında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımı, doğru bilgiye itibar edilmesini ve yalan haberlere itibar edilmemesini önemle kamuoyunun bilgisine sunarım.