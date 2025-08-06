Sahte diploma olayında flaş iddia! Paçası tutuşunca temize çıkarılmak istendi… Aylar öncesinden biliniyormuş…

Nefes yazarı Nuray Babacan, sahte diploma vakasının iktidar partisinde aylar öncesinde konuşulmaya başlandığını iddia etti. Babacan ayrıca bir iş insanının iktidara, "Kendi adını temize çıkarmak için gelip bize şikayet başvurusu yapmaya çalıştı" yorumları yapıldığını söyledi.

SKANDAL OLAYDA NELER YAŞANMIŞTI

Türkiye tarihine damga vuracak olan skandal sahte e-imza olayı gündemde yerini koruyor. Sistemdeki büyük zaaf ve çete faaliyeti sonucunda yüzlerce kişinin, hukuk, inşaat mühendisliği, işletme, bilgisayar mühendisliği, eczacılık, gıda mühendisliği, mimarlık diplomaları aldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 197 şüpheli yakalandı, 37’si tutuklandı, 150’sine adli kontrol verildi. Operasyonlarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti ele geçirildi; firarilerden 10’u da sonradan yakalanmıştı.

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DAHA ÖNCEDEN İKTİDARDA BU VAKALAR KONUŞULUYORMUŞ

Skandal olayın yankıları sürerken Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında verdiği bilgi gündeme damga vuracak. Babacan, iktidar partisinde aylar öncesinde ‘sahte diploma’ vakaları konuşulmaya başlandığını iddia etti. Babacan, “Olayın boyutu bu kadar dehşetli değildi henüz. Hatta bir iş insanının, bir üst düzey yöneticiyi ziyaret edip, bir grubun kendi adına sahte üniversite diploması düzenleyip, para istediğini anlattığı biliniyor” dedi.

İŞ İNSANI MAĞDUR OLUNCA ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPTI

Bir iş insanının, “İstemediğim halde, benim adıma üniversite diploması düzenlemişler. Ama ben bir ödeme yapmadım” dediğini aktaran Babacan, “İş insanı olayın soruşturma konusu olduğunu öğrenerek ön almaya çalıştığı anlaşıldı. “Kendi adını temize çıkarmak için gelip bize şikayet başvurusu yapmaya çalıştı” yorumları yapılıyor” ifadelerini kullandı.