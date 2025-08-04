Sahte diploma skandalı: Devlette liyakat krizi derinleşiyor!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Son dönemde bazı kişilerin, sahte diplomalarla doktor, mühendis, öğretmen gibi kritik mesleklere yerleştiği, elektronik imzaların kopyalanarak not sistemlerinin değiştirildiği ve bu şekilde usulsüz şekilde belge hazırlandığı yönünde artan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boysak şu sözleri kullandı:

"Sahte diploma skandalı patladı! E‑imza kopyalanıyor, notlar yükseltiliyor, insanlar sahte belgelerle doktor, mühendis, öğretmen oluyor. Gerçekten emek veren gençler ise işsiz!"

Boysak, bu skandalların sistemsel çöküşün işaret fişeği olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu olay sadece bir sahte diploma skandalı değil. Bu, devletin liyakat krizinin bir belgesi. Eğer liyakat yoksa, eğer emeğin değeri yoksa… hiçbir sistem ayakta kalmaz, kalamaz!"

"BU ÜLKE BÖYLE Mİ GÜVENLE GELECEĞE BAKACAK?"

Sahte belgelerle kamuya yerleştirilen kişilerin vereceği hizmetin hem bireyleri hem de toplumu tehlikeye attığını belirten Boysak, çarpıcı örnekler verdi:

"Düşünün; sahte diplomalı doktor hastaya bakıyor, sahte diplomalı mühendis bina yapıyor, sahte diplomalı öğretmen çocuk yetiştiriyor!"

Bu tür gelişmelerin hem bireysel hakları hem de toplum güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Boysak, sözlerini şu şekilde tamamladı: