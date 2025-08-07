Sahte diploma tepkisi: Bu bir vatan ihanetidir!

Hakan Yıldız / Ordu / Yeniçağ

Dr. Coşkun’un açıklamaları, sahte diplomaların yalnızca adil rekabeti bozmakla kalmadığını; devlet kurumlarına ve topluma duyulan güveni temelden sarstığını vurgulayarak, “Bu kişiler, milyonlarca insanın emeğini, umudunu ve hakkını gasp ediyor. Bu artık sadece etik değil, bir güvenlik sorunudur” diyen Coşkun, sahte diploma ile elde edilen her pozisyonun ehil bir bireyin dışarıda kalmasına neden olduğunu belirtti.

HUKUKİ VE VİCDANİ CEZALANDIRMA ÇAĞRISI

Coşkun, sahte diploma düzenleyen ve kullananların yalnızca dolandırıcılık değil, vatana ihanet suçu kapsamında yargılanmaları gerektiğini savunarak, “Bu sahte dünya, devletin temel direklerinden biri olan adalet ve liyakat sistemine darbedir” diyerek hem hukuki hem vicdani cezalandırmanın önemine dikkat çekti.

SKANDALIN ARKA PLANI

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada, kamu kurumlarının dijital altyapılarına sızan bir çetenin elektronik imzaları kopyalayarak 400 kişiye sahte akademik unvan sağladığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında 65 kişilik bir çeteye dava açıldı. Zanlıların, sahte belgeler karşılığında 400 bin liraya kadar ücret talep ettiği belirlendi.

TOPLUM VİCDANI VE GELECEK NESİLLER İÇİN MESAJ

Dr. Coşkun’un çağrısı, yalnızca mevcut mağduriyetleri değil, gelecekteki adalet anlayışını da ilgilendirerek, “Bu suça ortak olanların cezalandırılması, toplum vicdanını rahatlatacak ve gelecek nesiller için güçlü bir adalet mesajı verecektir” diyerek açıklamasını sonlandırdı.