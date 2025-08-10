Sahte diplomadan sisteme güvensizliğe

Bir haftadır Türkiye'nin gündemi sahte diplomalar. Bir diplomanın yalnızca bir kâğıt olmadığını, bir güven ilişkisini, bir sistemin işleyip işlemediğini temsil ettiğini yeniden hatırlıyoruz. Yalnızca birkaç kişinin çürük sicilinden ibaret değil bu mesele. Sahte diploma çetesiyle ortaya çıkan tablo, aslında bir ülkenin temel taşı olan kurumlara dair güven sarsıntısının göstergesi.

Yurtdışında herhangi bir denetimden geçmeden diploma dağıtan sözde üniversiteler de tartışılıyor. Oysa pek çoğumuzun sınavlara girerek, emek vererek aldığı diplomaların yanında, "başka yollarla" kariyer elde edenlerin sergilediği pişkinlik insanın içini sızlatıyor. Sınava girmek, üniversite okumak, emek vermek sanki toplumun küçük bir kısmına aitmiş gibi hissettiriliyor artık. Bu da yalnızca adaleti değil, ortak toplumsal sözleşmeyi, yani kurallara inanmayı da yıpratıyor.

Bu olay, bir an için gündemden düşmüş ama benzer bir "vaka"yı hatırlattı: “Çapa’nın gururu Dr. Ayşem.” Sahte diplomayla devlet hastanesinde doktorluk yapan, ameliyatlara giren ve hatta kendi doğum gününde hastaneye "Çapa’nın gururu Dr. Ayşem" yazılı çelenk gönderen bu kadının hikâyesi hâlâ akıllarda. O zaman da sadece "bir bireyin suistimali" gibi ele alınmıştı. Ama mesele, sadece sahte kişiler değil, onlara göz yuman, denetlemeyen, sorumluluğu devreden kurumların kendisiydi.

Sorumluluk ortada yok, güvensizlik derinleşiyor

Sahte diploma skandalında BTK günlerce sessiz kaldı, sonra da üstünkörü ve tatmin etmeyen bir açıklama yaptı. Ne bir sorumluluk kabulü vardı ne de vatandaşın içini rahatlatacak bir çözüm önerisi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan ise hâlâ ses yok. Oysa doğrudan bağlı olduğu kurumlardan biri bu. Yine sorumluluk üstlenilmiyor. Tıpkı daha önceki facialarda olduğu gibi: depremde, yangında, sellerde...

Ayrıca bu mesele kişisel verilerimizi de doğrudan ilgilendiriyor. 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na rağmen, KVKK’dan da hâlâ anlamlı bir açıklama gelmiş değil. Oysa kanun açık: kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde erişilmesine karşı kurumlar sorumludur. Ama kimin sorumlu olduğu yine muamma.

Kurumların yetersizliği, liyakatsizlik ve denetim eksikliği uzun süredir konuşuluyor. Ancak bu son olayda daha da derin bir güven krizi yaşanıyor. Artık sadece liyakatli kadroların eksikliği değil, doğrudan sistemin işlemediği hissi yerleşiyor. Kurumlar, yurttaşın verisini, hakkını, emeğini koruyamıyor.

Bu güven yeniden nasıl sağlanır? Cevabı basit ama uygulaması ağır bir reçeteye dayanıyor: Görevini yeterince iyi yetine getirmediğinin kabulüyle sorumluluğu üzerine alacak gerçek kişiler olmalı. Yerlerine yalnızca sadakatle değil, uzmanlık ve şeffaflıkla çalışan kişiler getirilmeli. Kişisel verileri koruma yasası, sadece kağıt üzerinde değil uygulamada da güçlü hale getirilmeli. Denetim mekanizmaları bağımsızlaştırılmalı.

Sonuç: Devletin asıl gücü güvenilirliğidir

Devletin sahip olduğu uçaklar, sistemler, binalar ya da teknolojik altyapı değildir gücü. Asıl güç, vatandaşının ona duyduğu güven, adalete ve kurallara olan inancıdır. Bu güven yıkıldığında, kimlik kartımızı bile dijital sistemlere gönül rahatlığıyla teslim edemeyiz.

Bugün yaşanan bu skandal, buzdağının yalnızca görünen kısmı. Gerçek çözüm; özür, geçici gündemler değil. Gerçek çözüm; sorumluluk almakta, düzeni ve güveni yeniden tesis etmekte. Aksi halde sadece kurumlar değil, yurttaşın geleceğe dair inancı da çürür. Ve o çürüme, hiçbir sistemle tamir edilemez.