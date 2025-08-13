Sahte diplomadan sonra bir skandal daha! Nüfus memurları pasaport ve kimlik sattı

Günlerdir konuşulan sahte diploma, pasaport, e imza skandallarından sonra uzun süre tartışılacak bir sahteciliğe daha imza atıldığı ortaya çıktı. Ülkenin farklı kentlerinde ve yurtdışında yaşayan, eski tip kimliklerini değiştirerek yeni kimlik kartı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar şok yaşadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberin göre, Nüfus müdürlüğündeki memurlar sahte kimlik ve pasaport basıp sattı.

Nüfus Müdürlüğü çetesinin soruşturması Kilis otogarında başladı. 27 Aralık 2021 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kilis Otogarı civarında iki yabancıdan şüphelendi. Özbekistan vatandaşı olduğu belirlenen iki şahıs, “İstanbul’dan Kilis Nüfus Müdürlüğü’ne para karşılığında parmak izi vermek için geldiklerini ve Kilis’te yaşayan Tarık Avcı ve Murat Avcı isimli şahısların aracılık ettiğini” anlattılar. Özbekistan vatandaşları ile Tarık Avcı ve Murat Avcı gözaltına alınıp sorgulandı.

Şüphelilerin el konulan cep telefonlarında bazı yurttaşların kimlik bilgileri ve fotoğraflarının bulunduğu görüldü. Şüphelilerin üzerinden çıkan kağıtta ise Kilis Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Bars, Nüfus Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Kaya ile Nüfus Müdürlüğü’nün büro personeli Mahmut Apaydın’ın telefon numaralarının yer aldığı tespit edildi.

Bu olaya dair soruşturma devam ederken birçok kentten soruşturma dosyası Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’na yağmur gibi yağmaya başladı, böylece kimlik kartı ve pasaport soruşturması genişletildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kilis'e yolladığı bir dosyada, Rahim Gul Hairan isimli yabancının, bir yurttaşın kimlik bilgileriyle pasaport çıkartmaya çalıştığı ifade edildi. Rahim Gul Hairan, “Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldim. Türk vatandaşlığı aldırabileceğini söyleyen bir şahıs ile irtibat kurdum. Bu şahısla 5 bin dolar karşılığında anlaştık. Beni yönlendirmesiyle İstanbul’dan otobüse binip Kilis’e gittim. Burada devlet dairesine giderek parmak izi verdim. 5 bin doları da elden verdim…” dedi.

TELEGRAMDAN ANLAŞMIŞLAR

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kilis’e gönderilen bir dosyada ise Akhror Anorboev isimli yabancı şahsın parmak izi sorgusunda, parmak izinin bir Türkiye vatandaşına kayıtlı olduğu tespit edildi. Akhror Anorboev ifadesinde “Telegram üzerinden iletişime geçtiği bir kişi ile oturum izni almak karşılığında 3 bin 800 TL'ye anlaştıklarını, Kilis’e gidip burada Nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi verdiğini” anlattı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kilis’e gönderilen soruşturma dosyasında ise bir devlet hastanesinin başhekim yardımcısı olan M.K.’nin, eski nüfus cüzdanının yerine yeni kimlik kartı çıkartmak için 18 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Şehzadeler İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittiği, ancak memurların zaten Kilis Nüfus Müdürlüğü’nden adına yeni kimlik çıkartıldığını söylemesi üzerine şikâyetçi olduğu ifade edildi. Yapılan araştırmada, Kilis Nüfus Müdürlüğü’nden sisteme işlenen yeni kimlik kartının Bahçelievler PTT Dağıtım Müdürlüğü’nden ismi ve TC kimlik numarası belli olmayan şahsa teslim edildiği tespit edildi.

SURİYELİ 25 BİN DOLAR ÖDEMİŞ

Kilis’e gönderilen bir başka dosyada ise Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma görevlisi olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadıkları yer aldı. R.A. isimli yurttaş 17 Şubat 2022’de Türkiye’ye tatile geldi. Eski tip kimliğini yeni kimlik kartıyla değiştirmek istedi. Güngören İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvuran R.A.’ya “Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde yeni kimlik kartı başvurusu yaptığı ve kimlik kartı verildiği” söylendi. Savcılığa başvuran R.A., “Daha önce Türkiye’de bulunmadığını ve kimlik kartını da kendisinin teslim almadığını” belirtti.

PARMAK İZLERİ BİLE DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan incelemede, R.A. adına Kilis Nüfus Müdürlüğü’nden çıkarılan kimlik kartında, R.A.’nın değil geçici koruma statüsündeki Suriye uyruklu Yakout Banto adlı kadının fotoğrafın yer aldığı tespit edildi. Hatta Suriyeli Yakout Banto’nun parmak izlerinin dahi Nüfus Müdürlüğü sistemine işlendiği ortaya çıktı. Suriyeli Yakout Banto ifadesinde, kimlik kartı çıkartmak için bir Türkiye vatandaşının kimliğini kullanan Mahmoud Kendakji yabancıya 25 bin Dolar ödediğini söyledi. Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde sisteme Yakout'un fotoğraf ve parmak izinin yüklenerek sahte veri girişi yapıldığı belirlendi.

Yürütülen soruşturmanın ilk aşamasında Kilis Nüfus Müdürlüğü’nde, yurttaşların kimlik bilgileri kullanılarak yabancılar için gerçeğe aykırı olarak en az 22 bordo ve gri pasaport, sekiz kimlik kartı çıkarıldığı tespit edildi. Murat ve Tarık Avcı isimli aracıların, yurttaşların kimlik bilgileriyle yabancılara kimlik ve pasaport çıkarılması için aracılık ettiği, Nüfus Müdürü Mehmet Bars ile Vedat Kaya ve Mahmut Apaydın isimli memurların da Nüfus Müdürlüğü sistemi üzerinden bu işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. HTS kayıtları incelenen sanıkların sık sık Nüfus Müdürlüğü memurları ile telefonla görüştükleri belirlendi. Kilis Merkez Nüfus Müdürlüğü’ne ait kamera kayıtlarının 10 günde bir silinmesi nedeniyle Emniyet, kamera kayıtlarına ulaşamadı.

ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇU

Kilis Merkez Nüfus Müdürü Mehmet Bars, Nüfus Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Vedat Kaya, Nüfus Müdürlüğü’nün büro personeli Mahmut Apaydın ile diğer şahısların “Zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisini resmi belgede sahteciliğe azmettirme” suçlarından cezalandırılması istemiyle 20 Mart 2024 tarihinde iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Ancak dönemin Kilis Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı hakkında soruşturma izni verilmediği için dava açılmadı. Savcılık, Ayvacı hakkındaki “Resmi belgede sahtecilik suçlamasına” dair evrakın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memurların açığa alındığı skandalın davasında tüm sanıklar tutuksuz yargılanıyor.