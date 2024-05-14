Sahte diplomalı belediye çalışanı kendine çift maaş bağlamış

Konyaaltı Belediyesi’ne bağlı Konyaaltı Temizlik İnşaat Organizasyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de çalışanların maaş işlemlerini yapan büro personeli Çiğdem B.’nin kendisine birden fazla maaş ödemesi yaptığının tespiti sonrası inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede maaş farkı, fazladan maaş ve diğer ödemelerle birlikte hesabına toplam 567 bin lira geçirdiği ortaya çıktı. Ancak belediye personeli ile ilgili ortaya çıkan gerçekler bununla sınırlı kalmadı. Çiğdem B.’nin üniversite mezunu olmadığı ve sahte diploma ile işe girdiği ortaya çıktı.

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Çiğdem B. hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede şüphelinin maaşını ilköğretim personelleri için belirlenen tutardan alması gerekirken, lisans mezunları için belirlenen tutardan aldığı, yine 2020-2022 yılları arasında 135 işlemle fazladan aldığı maaşlar ile toplam 567 bin lirayı hesabına geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

"ORTAOKUL MEZUNUYUM..."

İddianamede ifadesine yer verilen Çiğdem B., Konyaaltı Belediyesi’nde işe girdiği dönemde ortaokul mezunu olduğunu belirterek, "Evde yapılan aramada ele geçirilen ve belediyedeki dosyamda bulunan diplomayı ben sunmadım, diploma suretini avukatım soruşturma dosyasında görüp bana verdi. İş yerinde çeşitli birimlerin tüm puantaj, özlük ve diğer işleri kapsayan düzenleme sorumluluğu sözlü olarak bana verildi. Maaş ödemelerinde listeye ismim birden çok kez yazıldığı ve hesabıma para geldiği doğru, bu şekilde işlem yapmam yönünde Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda vekâleten şirket yetkilisi olan T.E. talimat verdi" dedi.