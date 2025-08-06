Sahte diplomalı ecdat, külliyeye yardım istedi!

Sahte diplomalı II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu ve Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun 'külliyeye yardım' diyerek bir projesi ortaya çıktı. 54 bin metrekarelik bir alanda “Hamidiye Külliyesi” inşaatın projesine başlayan Osmanoğlu, finansmanı için vatandaşlardan maddi destek isteyerek, “bir taş bedeli” için 2 bin TL, 1 metrekare taş bedeli için 10 bin TL ve 1 metrekare inşaat bedeli için 50 bin TL olarak belirledi.

SAHTE DİPLOMALI ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, üst düzey kamu yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma düzenleyenlere yönelik başlattığı soruşturma, gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında, II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu ve Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da sahte diploma skandalına karıştığı ortaya çıktı.

BİR BAŞKA TARTIŞMALI PROJE ORTAYA ÇIKTI

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı belirtilen lisans diploması iptal edilen Osmanoğlu, kamuoyunda yoğun eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Ancak Osmanoğlu’nun adı, bir başka tartışmalı projeyle daha anılıyor.

“HAMİDİYE KÜLLİYESİ” İNŞAATINA BAŞLADI

Nefes’te Tarık Işık’ın haberine göre; Osmanoğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde 54 bin metrekarelik bir alanda “Hamidiye Külliyesi” inşaatına başladı. Proje, sosyal medyada afişlerle duyurulurken, külliyenin Osmanlı mimarisi ve kültürel değerlerini yansıtacağı belirtildi. Külliye bünyesinde kesme taştan inşa edilecek Sultan Vahidüddin Han Camii, dört medrese, Osmanlı tarzında hamam, imarethane, barınma alanları ve Osmanlı konakları yer alacak. Projenin temel hedefi, “Osmanlı ruhunu ilim, edep ve hizmetle yeniden canlandırmak” olarak açıklandı. Külliyenin, sadece mimari bir yapı olmaktan öte, eğitim, ibadet, misafir ağırlama, sosyal yardım ve kültürel etkileşim gibi çok yönlü işlevler üstleneceği ifade edildi. Bu yapıların, sosyal ve kültürel değerlerle zenginleştirilmiş bir yaşam alanı sunacağı savunuluyor.

VATANDAŞTAN HER TAŞ BEDELİ İÇİN ÜCRET İSTEDİ

Osmanoğlu, projenin finansmanı için vatandaşlardan maddi destek talep etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan duyuruda, banka hesap numaraları verilerek bağış çağrısı yapıldı. Bağış miktarları ise “bir taş bedeli” için 2 bin TL, 1 metrekare taş bedeli için 10 bin TL ve 1 metrekare inşaat bedeli için 50 bin TL olarak belirlendi.