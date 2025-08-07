Sahte diploması iptal edilen Osmanlı torunu konuştu

Diplomasının sahte olduğu tespit edilen Osmanlı torunu(!) Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sessizliğini bozdu.

Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında sahte olduğu ortaya çıkan diploması iptal edilen Osmanlı torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Osmanlı torunu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak iddialara ilişkin neden sessiz kaldığını da açıkladı.

Osmanoğlu, "Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Bugün linç etmeye çalışanlar var. Bağırıyorlar, saldırıyorlar... Çünkü ben sustukça yalanlar konuşuyor. Ama unutulmasın ki; sabır da bir imtihandır. Vakti geldiğinde konuşacağım.” dedi.

