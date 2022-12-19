20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında Flaş gelişme. Hastanenin başhekimi görevden alındı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında Flaş gelişme. Hastanenin başhekimi görevden alındı

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda 'sahte doktor' olarak bilinen Ayşe Özkiraz'a ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, hastane başhekiminin ve yöneticinin görevden alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 23:38
Takip Et

Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında Flaş gelişme. Hastanenin başhekimi görevden alındı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz soruşturmasında Flaş gelişme. Hastanenin başhekimi görevden alındı
+
Aa
-

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın, son olarak kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıkmıştı.

Doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.

Bakanlık açıklama yaptı

Foyası ortaya çıkan Özkiraz ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından süratle soruşturma başlatılmıştı.

Bakanlık, başlatılan soruşturma çerçevesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, sahte doktor olarak bilinen Ayşe Özkiraz'ın bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Hastanenin başhekimi görevden alındı

Bakanlık, hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirilmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı ayrıca, yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz'ın halen tutuklu olup, adli kovuşturmasının devam ettiğini bildirdi.

"Maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değil"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir sahte doktorun görev yaptığı iddialarıyla medyada yer bulan olayla ilgili olarak Bakanlığımızca yürütülen soruşturma 4 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir. Ancak, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığı anlaşılmaktadır.

Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir.

"Yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat etmiş"

Yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat etmiştir. Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, Başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına konu intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur.

Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir.

Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.

"Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmekte"

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda,  çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
1
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
2
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
3
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
4
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
5
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
6
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
7
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.