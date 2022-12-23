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Sahte doktor azmetti bu sefer gerçekten doktor olacak

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın, cezaevinde tıp fakültesine hazırlanacağı, ailesinden kitap istediği belirtildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:11
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Sahte doktor cezaevinde tıp fakültesi için sınava hazırlanmaya başladı

Sahte doktor azmetti bu sefer gerçekten doktor olacak
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Tekirdağ T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Özkiraz'ın üniversiteye hazırlanmak için kitaplar istediği öğrenildi.

Kendisini ziyarete gelen yakınları ile cezaevi yönetimine başvuran Özkiraz'ın, üniversiteye hazırlanmak için çeşitli kitaplar ile soru bankası kitabı talebinde bulunduğu belirtildi.

Tıp fakültesini kazanmak istediğini yakınlarına söylediği belirtilen Özkiraz'ın, cezaevinde bulunduğu süre içinde üniversite sınavlarına hazırlanacağı kaydedildi.

SAHTE DOKTOR OLAYI

Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda sahte doktor Özkiraz'ın ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü. Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

BİR SONRAKİ HEDEFİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ÇIKTI

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi. Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy’de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

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