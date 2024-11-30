Sahte dolar krizinde büyük oyun ortaya çıktı! Savcılık harekete geçti

Türkiye’de sahte dolar krizi giderek büyüyor. İstanbul, Antalya ve Gaziantep’ten sonra Adana’da da 50 ve 100 dolarlık işlemler durduruldu. Kapalıçarşı ve diğer şehirlerdeki döviz büroları sahte paralara karşı uyarı broşürleri asarken, esnaf elle kontrol ederek sahte paraları tespit etmeye çalışıyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Bankalar, para sayma ve ATM makinelerini yenilemeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımıyla ilgili inceleme başlattı. Türkiye Bankalar Birliği, makine güncellemelerinin sürdüğünü açıkladı.

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA!

Sahte dolar krizi, karaborsayı ve fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı döviz bürolarının 50 ve 100 doları bozmak için 5 ila 10 dolar arasında ek ücret talep ettiği, hatta doların güncel fiyatının çok altında bozulduğunu öne sürdü.

Uzmanlar, vatandaşları doları bankalardan ve resmi döviz bürolarından temin etmeye çağırdı.

Karaborsanın beyaz dolar olarak bilinen eski basım olarak bilinen beyaz 50 ve 100 dolardan yüzde 10'a varan komisyon alınmaya başladığını söylendi.

NTV'nin haberine göre; bazı döviz bürolarının da doları daha ucuza bozmaya çalıştığı ifade edildi. Doların güncel fiyatının 34,70 lira civarındayken 25 liraya bozmaya çalışanlar olduğu öne sürüldü.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Merkez Bankası, sahtecilikle mücadele kapsamında adli mercilerle iş birliği yaptığını duyurdu. Vatandaşlara, döviz alımlarında banka kaşeli belgeler ve seri numaralarının kaydedildiği makbuzlar talep etmeleri önerildi.