İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolar soruşturması başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolar haberlerinin ardından İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

Son günlerde sahte para iddiaları gündeme geldi. Piyasada 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolar olduğu öne sürülmüştü. Pek çok döviz büroları ise 50 ve 100 dolar alımlarını durdurdu.Çoğu döviz büroları ‘güvenlik’ gerekçesi ile 50 dolar ve beyaz 100 dolar kabul etmediklerini duvar astıkları kağıtlar ile belirtmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte dolar haberlerinin ardından harekete geçiti. İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Bankalar Birliği'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" denildi

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