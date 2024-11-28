Sahte dolarların piyasaya ilk sürüldüğü 4 il belli oldu. Hangisi sahte hangisi gerçek

Son günlerde Türkiye’yi sarsan bir sahte dolar skandalı, döviz piyasalarını büyük bir belirsizliğe sürükledi. Kalpazanlık faaliyetlerinin hızla arttığı bu dönemde, döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 dolar gibi büyük meblağlardaki banknotların alımını durdurdu.

Bu adım, piyasada ciddi bir endişe yarattı. Banka makineleri ve döviz bürolarındaki para sayma makinelerinin, sahte paraları gerçeklerinden ayırt edememesi, piyasada yaşanan krizinin temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sahte dolarların Türkiye’ye nasıl sokulduğu ve hangi yollarla dağıldığına dair pek çok soru işareti bulunuyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, sahte paraların büyük bir kısmı, güneydoğudaki sınır bölgelerinden Türkiye’ye sokuldu. İlk sahte dolar işlemlerinin gerçekleştirildiği şehirler arasında ise Antalya, İzmir, Gaziantep ve İstanbul gibi turistik yerler öne çıkıyor.

Bu illerde yüzbinlerce dolarlık işlemde sahte paraların kullanılmaya çalışıldığı tespit edildi. Özellikle Antalya gibi turizm merkezlerinde, büyük miktarlarda sahte dolarlarla işlem yapma girişimlerinin olduğu ortaya çıkınca, piyasada güven kaybı yaşanmış durumda.

SAHTE DOLAR TİCARETİ

Türkiye’deki döviz piyasasında, sadece fiziksel döviz işlemleri değil, aynı zamanda kripto para ile yapılan işlemler de büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle Rusya ve çeşitli Arap ülkeleriyle ticaret yapan bazı işletmeler, ödeme işlemlerinde 1 dolara denk gelen kripto para birimi Tether (USDT) kullanıyor.

Bu yöntem, döviz bürolarını ve finansal kurumları etkileyen yeni bir ticaret biçimi yaratmış durumda. Bazı döviz büroları, dolar ya da Euro alarak Tether satışı yapıyor ve bu Tether’ler müşterilerin soğuk cüzdanlarına aktarılıyor. Tether'in dijital ortamda kullanılması, geleneksel döviz işlemlerine oranla daha az denetlenebilen bir piyasa yaratıyor.

Ancak, bu dijital para birimi ile yapılan işlemlerin güvenli olup olmadığına dair sorular da gündeme geliyor. Antalya'da yapılan yüzbinlerce dolarlık bir kripto para alım-satımı işleminde, sahte dolarla ödeme yapılması planlanmıştı.

Oysa ATM’ler ve para sayma makineleri, sahte parayı tespit edemedi. Kripto para işlemleri ve sahte dolarlar arasındaki bu bağlantı, uzmanların dikkatini çekti ve bu durum, döviz piyasasında daha büyük bir güven krizine yol açtı.

GERÇEĞİNİN AYNISI

Sahte dolarların gerçek parayla neredeyse bire bir benzerlik taşıdığı vurgulanıyor. Bu durum, sektördeki uzmanların işini oldukça zorlaştırırken, sıradan vatandaşların bu paraları fark etmeleri de oldukça güçleşiyor.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Sahte paralar o kadar kaliteli bir şekilde üretiliyor ki, sadece darphane gibi bir yerde basılmadığı için dışarıdan bakıldığında gerçeğinden ayırt edilemiyor. Materyaller, klişeler ve kağıt kalitesi neredeyse aynı. Ancak bu paraların gerçek olup olmadığını sadece uzmanlar tespit edebiliyor. Çünkü makineler, bu paraları geçirebiliyor ve birçoğu da fark etmiyor. Bu nedenle döviz sektöründe büyük bir tedbir alınmaya başlandı.”

KAPALIÇARŞI'DA UYARI YAZISI

Kapalıçarşı gibi büyük ticaret merkezlerinde, döviz büroları para sayma makinelerinin sahte paraları ayırt edememesi nedeniyle, uyarı broşürleri asılmaya başlandı. Bu broşürlerde, 50 ve 100 dolarlık banknotların görselleriyle birlikte, "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır" gibi uyarılar dikkat çekiyor. Bu uyarı, hem müşterilere hem de döviz bürolarına yönelik bir uyarı işlevi görüyor.

Sahte dolarla yapılan işlemler, sadece Türkiye’deki piyasayı değil, aynı zamanda dünya genelinde de etkiler yaratabilecek bir durumu ortaya çıkarıyor. Sahte paraların ilk kez turistik şehirlerde kullanılmaya başlanması, bu paraların hızla yayılabileceği endişesini doğuruyor.

Antalya, İzmir, Gaziantep ve İstanbul gibi şehirlerde toplamda 25 milyon 212 bin 62 kişi yaşıyor. Bu illerin turistik olması, sahte paraların yalnızca yerel değil, uluslararası bir boyuta da ulaşmasını kolaylaştırıyor. Dünya çapında bu tür sahtecilik faaliyetlerinin artışı, hem Türkiye ekonomisini hem de global ticareti tehdit edebilir.

Sahte paraların piyasaya sürülmesinin ardından, döviz bürolarındaki işlemler büyük oranda yavaşladı. Türkiye’deki ekonomik dengeleri sarsan bu gelişme, döviz bürolarını da yeni önlemler almaya itti.

Bankalar ve döviz büroları, her bir işlemde daha dikkatli olmaya çalışıyor.

Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, makinelerin sahte paraları ayırt edebilmesi için yeni çözümler geliştirilmesi gerektiği bir gerçek. Bu da, sektördeki tüm aktörlerin daha fazla eğitime ve teknolojiye yatırım yapmalarını gerektiriyor.