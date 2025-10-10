Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 92 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 69'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, sahte elektronik imzalarla 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası düzenlendiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza yetkili şirketlere başvurularak usulsüz belgeler üretildiği belirlendi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin teknik incelemeleri sonucu, bilişim sistemlerine hukuka aykırı şekilde girilerek sahte belgelerin oluşturulduğu ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme” suçlarından 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Son gelişmek olarak ise gözaltına alınan 92 şüpheliden 23’ü tutuklanırken, 69 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.