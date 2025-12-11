Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak, sahte elektronik imza çıkarılması ve bu e-imzalar aracılığıyla usulsüz sürücü belgesi ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın 3'üncü aşamasında 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3'üncü aşama soruşturma tamamlanıp, 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç örgütüne üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme’ ve ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama’ suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İncelemeyi tamamlayan Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı.

İLK 2 DALGADA 199 KİŞİYE DAVA

Soruşturma kapsamında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134, 2'nci iddianamede 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açıldı. İddianamelerde şüpheliler için ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi. Hazırlanan ilk 2 iddianame Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi.

Öte yandan Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 10 Ekim'de görülen duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıkların serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, itirazı kabul eden nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıkların tutuklanmasına hükmetmişti.

SAHTE E-İMZA SORUŞTURMALARININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 134 sanık hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından iddianame düzenlenerek, 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci dalga soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermiş böylece davada sanık sayısı 199'a yükselmişti.

Öte yandan Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın 10 Ekim'deki duruşmasında, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sanıkların serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, itirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıkların tutuklanmasına hükmetmişti.

DDK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 16 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına sahte e-imza iddialarıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma yapıyor.