Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon

Aydın merkezli 4 ilde sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon yapıldı. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Aydın merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda sahte engelli raporu hazırladığı iddia edilen suç örgütüne mensup 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birinin örgütün elebaşı olduğu öğrenildi.

205 MİLYON TL PARA AKIŞI

Şüphelilerin vatandaşlara sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandırıp, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi. 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu Gündem
Sabiha Gökçen'in yeni CEO'su belli oldu
Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek Ekonomi
Emeklilere bir kötü haber daha. Burada çalışanların maaşları kesilecek
Balıkesir’de orman yangını Yerel Haberler
Balıkesir’de orman yangını
Filistin’de 10 günde 716 Filistinli öldürüldü Dünya
Filistin’de 10 günde 716 Filistinli öldürüldü
Hayvan pazarında kurşun yağdı. Ölü ve yaralılar var Yaşam
Hayvan pazarında kurşun yağdı. Ölü ve yaralılar var
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı Sağlık
Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler
Attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı