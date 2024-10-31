Sahte euro basılan atölyeye baskın: 6 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü polislerinin yaptığı çalışmada, kentte piyasaya sahte 2 euro madeni para sürüldüğü tespit edildi. Polis, yaptığı çalışma sırasında sahte paraların İstanbul’da bir atölyede üretildiğini ve dağıtımının yapıldığını tespit etti.

İstanbul’daki atölyeye baskın yapan polis, çok sayıda sahte para yapımında kullanılan materyal, lazer kesim ve pres makinesi buldu. Atölyede yapılan aramada, 947 adet sahte 2 euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, kısmi 6 euro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda ve farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı, kompresörlü pres makinesi, metal delmeye yarayan matkap makinesi ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye sevk edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’çıkarıldığı mahkeme trafından tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi cezası verilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.